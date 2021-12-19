TOGG logosu belli oldu

TOGG logosu ne? Milyonların merak ettiği TOGG logosu, otomobille aynı adı taşıyan üretici organizasyon TOGG şirketi tarafından seçildi. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Yerli ve global ajansların dahil olduğu bir sürecin ardından, ‘TOGG’un marka değerlerine uygunluk’, ‘Özgünlük’ ve ‘Tescil edilebilirlik’ kriterlerinden en yüksek puanı alan logoyu seçtik" dedi. Peki TOGG logosu ne? İşte detaylar...

TOGG LOGOSU

27 Aralık 2019’da ön gösterim araçlarını tanıtan şirket, o günden bu yana önemli bir bilinirlik seviyesine ulaşan ‘TOGG’ ismini marka adı olarak kullanmaya karar vermesinin ardından, logo seçimini de yaptı.

Verilen bilgiye göre, yerli ve global ajansların dahil olduğu bir sürecin ardından, bugüne kadar Türkiye’de ve dünyada önemli markaların logolarını tasarlayan marka ajansı CGH’nin logo tasarımı en yüksek puanı alarak, TOGG’un logosu olarak seçildi.

Logo tasarımında iki okun, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı’nın bir araya gelmesini simgelediği kaydedildi.

İşte yerli otomobil TOGG'un logusu: