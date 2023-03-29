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TOGG KURA CANLI ÇEKİLİŞ: TOGG kura çekilişi sonuçları ve isim listesi canlı yayında açıklanıyor! TOGG kura sonuçları açıklandı mı ve nasıl öğrenilir?

TOGG kura sonuçları ve isim listesi açıklanıyor!

TOGG kura sonuçları ve isim listesine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Yerli otomobil TOGG T10X için ön sipariş döneminin geçtiğimiz günlerde tamamlanmasıyla gözler TOGG kura sonuçları ve isim listesine çevrildi. 29 Mart bugün noter huzurunda yapılacak çekiliş sonucunda sonuçlar ve isim listesi duyurulacak. İşte, TOGG kura çekimi sonuçları canlı izleme ekranı ile merak edilen güncel bilgiler...

Giriş: 29.03.2023 - 11:28 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yerli otomobil TOGG ön sipariş başvuruları 16 Mart tarihinde başladı ve 27 Mart tarihinde tamamlandı. Ön başvuruların tamamlanmasıyla sıra başvuru sayısı 170 bini aşan noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek TOGG kura çekimine geldi. Peki, TOGG kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte TOGG kura sonuçları ve isim listesiş sorgulama ekranı...

  • TOGG İÇİN ÖN SİPARİŞ SAYISI 177 BİN 467!

    TOGG, T10X için verilen ön sipariş sayısı hakkında açıklamada bulundu. Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, yerli otomobil için verilen ön sipariş sayısı 177 bin 467 ulaştı.

  • TOGG KURA ÇEKİLİŞİ BUGÜN DÜZENLENİYOR!

    TOGG T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek dijital çekiliş, 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleştirilecek ve canlı olarak yayınlanacak.

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  • SİPARİŞ HAKKI KAZANANLAR TESLİMAT ÖNCELİĞİYLE BİRLİKTE BELİRLENECEK

    Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde TOGG tarafından yayınlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak. Noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

  • KAZANAMAYANLARA ÜCRET İADESİ VERİLECEK

    Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak. 

  • Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

  • TOGG ANAHTAR TESLİM TARİHİ BELLİ OLDU

    Yapılacak TOGG çekilişleri kapsamında, öncelikle  V2 donanımlı 523 kilometre menzilli T10X’ler Nisan ayından itibaren teslim edilecek. V1 ile V2 donanımlı 314 km menzile sahip versiyonlu TOGG T10X’lerin teslimatları 2023 Temmuz ayında başlayacak.

    T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihi itibarıyla teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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