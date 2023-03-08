Togg'dan ön sipariş açıklaması

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Yerli elektrikli otomobili ne zaman satışa sunacağı merakla beklenen Togg cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Şirketten yapılan açıklamada, ön sipariş sürecinin şirketin internet sitesi ve Trumore mobil uygulaması üzerinden yakın tarihte başlayacağı bildirildi.

Togg'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, Togg için ön sipariş dönemi sona erdiğinde, 2023 yılı içinde yerli otomobili teslim almaya hak kazananlar ve hak kazananlar arasında teslimat önceliğini belirleyecek bir çekiliş yapılacağı kaydedildi.

5 Şubat'ta başlayan ancak Türkiye'yi sarsan deprem felaketlerinden sonra durdurulan NFT açık artırmasının ileri bir tarihte gerçekleştirileceğinin de belirtildiği açıklamada, "NFT açık artırmasıyla satışa sunulacak 100. Yıl Özel Seri Koleksiyonu öncelikli teslimat kapsamından çıkarılarak 29 Ekim'de kullanıcılar ile buluşturulmaya başlanacak" bilgisine yer verildi.

Ayrıca, ön sipariş yöntemlerinden biri olarak duyurulan 'YeniLig' yarışmasının da iptal edildiği açıklandı.

2 FARKLI GÜÇ SEÇENEĞİ

29 Ekim 2022'de seri üretim süreci başlayan Togg, ilk etapta c-segment SUV modelini tüketici ile buluşturacak.

Elektrikli SUV model, iki farklı güç versiyonu ile yollara çıkacak. Otomobilin güçlü versiyonu 320 kW (420 beygir) motor gücüne sahip olarak 4x4 çekiş sistemine sahip olacak.

Bu model 0'dan 100 km/s hıza 4.8 saniye içinde çıkıyor. 88.5 kw/h batarya kapasitesine sahip bu versiyon tam şarj ile 500 kilometre menzil değeri sunacak.

4x2 çekiş sistemine sahip versiyon ise, 159.9 kW motor gücüne sahip olacak. Ayrıca, otomobilin giriş versiyonunu da oluşturacak bu versiyonda görev yapan bataryanın kapasitesi 52.4 kw/h olacak.

Bu versiyon ise 0'dan 100 km/s hıza 7.6 saniye içinde çıkıyor. Otomobilin bu değerler ile menzil değeri ise 300 kilometre şeklinde açıklanıyor.

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