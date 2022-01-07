Togg'dan blok zinciri hamlesi!

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Elektrikli yerli otomobil geliştirme çalışmalarını aralıksız sürdüren Togg, blok zinciri teknolojileri konusundaki stratejik partner arayışını tamamlayarak Avalanche blok zinciri platformunu geliştiren Ava Labs ile iş birliğine adım attığını bildirdi.

Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) duyurulan gelişmeye göre, işbirliği sayesinde akıllı kontratlar ile güvenli ve hızlı mobilite hizmetleri geliştirmek hedefleniyor.

Değişen kullanıcı beklentilerine paralel olarak mobil telefonlarda son 15 yılda yaşanan değişim otomotivde yaşanıyor. Togg'un, IoT ve M2M iletişim teknolojileri ile blok zinciri altyapısını birleştirerek mobilite dünyasında bu değişime liderlik etmeyi hedeflediği belirtiliyor.

GÜVENİLİR İKİNCİ EL PİYASASI SAĞLAYACAK

Yapılan açıklamaya göre, Intermodal olarak adlandırılan karma modele sahip Togg Navigasyon sistemi sayesinde kullanıcılar farklı ulaşım çözümleri kullanarak seyahat etme imkanı sahip olacak.

Kullanıcıların, Togg akıllı cihazlarını önceden rezerve edilmiş şarj istasyonunda park ettikten sonra scooter ile yolculuğa devam edebilecekleri ya da çevredeki kahveciden kahvesini alabilecekleri aktarıldı.

Bu ürün ve hizmetler karşılığında da Togg akıllı cihazın kullandığı blok zinciri teknolojisi ve akıllı kontratlar ile işlem yapabilecek. Ayrıca araçta yapılan bakım ve değişen parçalar blok zinciri üzerinde tutulacak, böylece güvenilir bir ikinci el piyasasının da oluşması planlanıyor.

2018 YILINDA KURULDU

Togg'un işbirliğine gittiği Ava Labs 2018 yılında kuruldu. Ava Labs’in blokzincir temelli akıllı sözleşme platformu Avalanche geçtiğimiz yıl yoğun ilgi görmeye başlamıştı. Ağın yerel kripto parası AVAX ise değerini son 6 ayda 5’e katladı.

Uzmanlar Avalanche ağının özellikle hız ve güvenlik konularında rakiplerinin önünde yer aldığını, bu sebeple ağa ilginin her geçen gün arttığını belirtiyor.

'PLATFORMDAN HERKES YARARLANABİLECEK'

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, mobilite dünyasında dijital ekonominin rolünün arttığını belirterek, "İlk günden beri Togg kullanıcıları için yeni nesil dijital mobilite çözümleri geliştiriyoruz. Ava Labs’la yaptığımız iş birliği de Togg kullanıcılarının deneyimini başka bir noktaya taşımak üzerine kurgulanıyor. Tüm mobilite ekosistemine dahil olan iş ortakları, Togg kullanıcıları ve hatta Togg sahibi olmayan kullanıcılar da bu platformdan yararlanabilecek" dedi.

Ava Labs CEO’su Prof. Dr. Emin Gün Sirer de, Togg’un mobilitenin geleceğine şekil verirken en ideal blok zinciri platformunu tercih ettiğini kaydederek, "Avalanche, tamamlanma süresi bakımından blok zinciri üzerinde en hızlı akıllı kontratlara sahip ve küresel çapta ölçeklenebilir uygulamalarda kullanılabiliyor. Togg’un vizyonunu gerçekleştirmesine destek olmak ve iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

KONSEPT OTOMOBİLİ DÜNYAYA TANITTI

Togg, önceki gün CES'te geliştirdiği elektrikli yeni konsept aracını tanıtmıştı. Fastback gövde tipine sahip araç, önceden sergilenen sedan otomobilden farklı tasarımı ile dikkat çekerken, ters yöne açılan kapıları gibi ayrıntıları ile de ilgi uyandırmıştı.

2023 yılının ilk çeyreğinde elektrikli SUV modeli satışa sunmayı planlayan Togg, bu modelden 18 ay sonra ise CES'te dünyaya tanıtılan elektrikli otomobili pazara sunacak.