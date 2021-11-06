Yerli otoda prototip testleri başladı!

TOGG'dan bir paylaşım daha! Prototip testleri başladı - haberler

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Yerli otomobili geliştirme çalışmalarına tam gaz devam eden Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), projede gelinen nokta hakkında üst üste paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta elektrikli SUV prototipini İstanbul Park pistinde asfaltta çıkartarak hız testi yapan şirket, bugün ise yaptığı araç üzerinde yapılan farklı testleri gözler önüne serdi.

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yerli otomobilin şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerine dair görüntüler yer aldı.

Yapılan açıklamada, "Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor" denildi.

Paylaşılan görüntülerde, yerli elektrikli otomobilin kamuflajlı olarak bozuk zemin testine tabi tutulduğu görülüyor.

0'DAN 100 KM/S HIZA 4.8 SANİYEDE ÇIKIYOR

TOGG, geçtiğimiz hafta ise yerli otomobili piste çıkarmıştı. Yapılan açıklamada, yerli otomobilin 0-100 km/s hızlanmasının 4.8 saniye olduğu aktarılırken, bu değerin araçta sürücüyle birlikte toplam dört yolcu varken elde edildiği bildirilmişti. Ayrıca, prototip otomobillerin güvenlik, termal, dayanım, dinamik ve performans testleri için akredite test merkezlerine gönderildiği bilgisi verilmişti.

TOGG'un geliştirdiği yerli elektrikli SUV modelin 2022 sonunda yollara çıkması planlanıyor. Farasis ortaklığında Türkiye'de bataryada üretecek şirket, önümüzdeki yıllarda ise sedan ve hatchback gibi farklı gövde seçeneklerini de tüketicinin beğenisine sunacak.