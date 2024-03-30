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        Haberler Ekonomi Otomobil Togg'a 'uzaktan' güncelleme geldi - Otomobil Haberleri

        Togg'a 'uzaktan' güncelleme geldi

        Yerli otomobil Togg T10X'e güncelleme geldi. TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, T10X, uzaktan yüklenen yeni yazılımı 1.4.0 ile akıllı özelliklerine yenilerini ekledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 10:32 Güncelleme: 30.03.2024 - 10:32
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        Togg'a 'uzaktan' güncelleme geldi
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        Uzaktan yüklenen yeni yazılımıyla güncellenen Togg T10X, kullanıcılarını yüzlerinden tanıyacak.

        Yeni yazılımı 1.4.0 ile elektrikli otomobilin akıllı özelliklerine yenilerinin eklendiği açıklandı.

        Türkiye genelindeki 23 bini aşkın T10X sürücüsü, yeni güncellemeyle aracın sınıfının en büyük uçtan uca bilgi eğlence ekranındaki uygulamaları artık tam ekran ve farklı renk temalarıyla kullanabilecek. Kullanıcılar, T10X'te manuel olarak pin girmek yerine yüz tanıma yöntemiyle oturum açabilecek.

        1.4.0 ile T10X ekranları yepyeni bir arayüz tasarımına kavuşurken, uygulamalar artık tam ekran görülecek.

        Kullanıcılar, dilerlerse ekran arka planında farklı renk temalarını da seçebilecek. 1.4.0 ile ayrıca aynı T10X'i kullanan farklı kullanıcılar için profil bazlı kişiselleştirme hafızası da sunulmaya başlanacak.

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        4 farklı profil oluşturmaya imkan tanıyan T10X, her kullanıcı profili için ana ekranda kullanılan uygulama düzeni, ayna ayarı, koltuk pozisyonu, favori radyo frekansları gibi kişiselleştirmeleri hatırlayacak.

        KABİN ISISI ÖNCEDEN PROGRAMLANACAK

        1.4.0 güncellemesi, orta konsolda bulunan dairesel kumanda hareketiyle ana ekran üzerine getirilen kısayol menüsünü de kullanıcı geribildirimleri doğrultusunda genişleterek, sıklıkla kullanılan iklimlendirme, güneşlik, telefon, ekran parlaklığı, iç aydınlatma ve ekranı kapat gibi özelliklere direkt ulaşmayı mümkün kılıyor.

        Yeni yazılımla birlikte gelen iklimlendirme planlamasıyla, T10X kullanıcıları iklimlendirme programlarını diledikleri gün ve saat için önceden planlayıp yolculuğa başlamadan önce kabin ısısını programlanan seviyeye getirebilecekler.

        Yolculuğun planlanan saatte başlamaması halindeyse T10X önceden programlanan saatten 10 dakika sonra iklimlendirmeyi kapatacak. 1.4.0 güncellemesi, ayrıca kullanıcılara, akıllı telefonlarında bulunan Trumore uygulamasına T10X'lerini tanıttıktan sonra şarj seviyesi, lastik hava basıncı ve konum gibi bilgilere uzaktan ulaşma imkanı sağlayacak.

        1.4.0 güncellemesi, tüm T10X kullanıcılarına yayınlanmadan önce ilk geribildirimlerin alınabilmesi için "Yenilik Elçisi" olarak belirlenen 400 kullanıcının deneyimine sunuldu. Bu sürecin ardından yeni yazılım, kullanıcıların teslim alma sıralarına göre tüm T10X'lere tanımlanmaya başlandı.

        UYGULAMA ÜZERİNDEN SİPARİŞ VERİLEBİLİYOR

        Mart ayı boyunca en donanımlı versiyonu olan T10X V2 uzun menzil için 350 bin lira krediye yüzde sıfır faiz ve 12 ay vadeyle ödeme seçeneği sunan Togg, yüzde sıfır faizin yanı sıra cihaz bedelinin yüzde 50'sine kadar varan kredi imkanı sağlıyor.

        T10X teslimatları, sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre siparişi takip eden günlerde hemen ve çekilişsiz olarak gerçekleştiriliyor. Kullanıcıların sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturması gerekiyor.

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