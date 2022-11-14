Togg'a alternatif servis hizmeti

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobilini 2023'ün Mart ayında yollara çıkarmaya hazırlanan Togg, satış sonrası sektöründe de elektrikli otomobil hazırlıklarını hızlandırdı.

63 kentte 350 servis noktasıyla hizmet veren Bosch Car Service, Türkiye’de bakım-onarım pazarını elektrikli araçlara hazırlamak için ekiplerini Avrupa'ya eğitim almaya gönderdi.

Bosch Otomotiv Yedek Parça Türkiye, İran & Orta Doğu Bölge Direktörü Arda Arslan, 2023 yılında, 7 bölgede elektrikli araçlara hizmet veren ilk bağımsız servis organizasyonu olmayı hedeflediklerini açıkladı.

Bu amaçla kendi uzman ekiplerini, elektrikli aracın nüfusa göre en yoğun olduğu iki ülke olan Norveç ve Danimarka’da eğitime gönderdiklerini belirten Arslan, "Kendi uzmanlarımızı eğitiyoruz, onlar da Bosch Car Service teknisyenlerine eğitim veriyor" diye konuştu.

'TOGG'A SERVİS HİZMETİ VEREBİLİRİZ'

Hatırlanacak olursa, Togg'un 29 Ekim'de seri üretimine başlanması ile, yerli otomobilde servis sürecinin nasıl yürütüleceği en çok merak edilen konulardan biri haline gelmişti.

Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Togg CEO'su Gürcan Karakaş, ürettikleri araçlara servis hizmetini de doğrudan kendilerinin vereceğini anlatarak, "7 ayrı bölgede 20'ye yakın servis noktamızla ve mobil servis araçlarımızla biz bu hizmeti vereceğiz" demişti.

Her marka ve model araca hizmet verdiklerini vurgulayan Bosch Otomotiv Yedek Parça Türkiye, İran & Orta Doğu Bölge Direktörü Arda Arslan ise, bakım ve servis hizmetini üstlendikleri araçlarda garanti sürecinde bir olumsuzluk olmadığını anlatarak, "Elektrikli araçta da aynı şekilde marka ayrımı yapmaksızın hizmet veriyoruz. Togg'un üreteceği yerli elektrikli otomobile de servis hizmeti verebiliriz" dedi.

Arslan'ın açıklamaları, Togg'un kendi kuracağı servis ağı haricinde, yerli otomobile alternatif bir servis hizmetinin de kapısını aralamış oldu.

'İSTİHDAMA YÜZDE 10 KATKI SAĞLAYACAK'

Nevşehir'de bir araya geldiğimiz Arda Arslan, kendi faaliyet alanlarında da teknolojinin gelişmesi nedeniyle daha yetkin ve donanımlı bir insan kaynağına ihtiyaç duyulacağını vurgulayarak, sektörü bu dönüşüme hazırlamak için özellikle gençlerin eğitimine yatırım yaptıklarını da söyledi.

Arslan, “Türkiye’de elektrikli araç sayısının artmasıyla elektrik ve elektronik teknisyenine ihtiyaç da artacak. Her servisin istihdamında ilk etapta yüzde 10 artış olacağını öngörebiliriz. Biz de Bosch olarak, sektörümüzün genç ve donanımlı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için gençlerin eğitimine yatırım yapıyoruz. Bu çalışmalara, öncelikle otomotiv sanayinin lokomotifi olan İstanbul ve Bursa’dan başladık. Daha sonra adım adım Türkiye geneline yayacağız” diye konuştu.

Öte yandan, elektrikli araçların bakım ücretlerine de değinen Arslan, "İçten yanmalı araçlara benzer maliyetler çıkıyor. Elektrikli otomobillerde fren diskleri ve fren balataları daha uzun süre dayanıyor, ama sensör kalibrasyonu, bataryalar için ısı sistemleri gibi yeni bakım türleri de ek maliyetler çıkartıyor" bilgilerini paylaştı.