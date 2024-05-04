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        Haberler Spor Basketbol STBL TOFAŞ-Galatasaray: 102-107 (uzatmada) | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        TOFAŞ-Galatasaray: 102-107 (uzatmada) | MAÇ SONUCU

        Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında TOFAŞ'ı normal süresi 97-97 biten maçta uzatmada 107-102 mağlup etti. Normal sezonu 5. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, play-off'ta Pınar Karşıyaka ile eşleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 19:22 Güncelleme: 04.05.2024 - 19:22
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu hafta maçında Galatasaray Ekmas, TOFAŞ'ı normal süresi 97-97 biten maçta uzatmada 107-102 mağlup etti.

        Sarı-kırmızılılar, böylece sezonu 16 galibiyet, 14 mağlubiyetle 5. sırada tamamladı ve play-off'ta Pınar Karşıyaka ile eşleşti.

        SALON: Tofaş

        HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Tolga Akkuşoğlu

        TOFAŞ: Denmon 19, O'Brien 19, Tolga Geçim 18, Homesley 16, Winston 11, Sakic 11, Ege Demir 7, Mustafa Kurtuldum 1

        GALATASARAY EKMAS: Buğrahan Tuncer 26, McCormack 18, İsmet Akpınar 16, Bost 11, Prepelic 10, Sadık Emir Karaca 7, Halilovic 6, Samet Geyik 5, Yeboah 5, Göksenin Köksal 3

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        1'İNCİ PERİYOT: 21-29

        DEVRE: 47-53

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-75

        NORMAL SÜRE: 97-97

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