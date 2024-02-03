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        Haberler Dünya Tobruk'ta Hafter güçleriyle silahlı çatışma: 1 ölü

        Tobruk'ta Hafter güçleriyle silahlı çatışma: 1 ölü

        Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinin güneyinde Halife Hafter'e bağlı güçlerle bölge sakinleri arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 03:17 Güncelleme: 03.02.2024 - 03:19
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        Tobruk'ta silahlı çatışma: 1 ölü
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        Libya medyasında yer alan haberlerde, Tobruk kentinin güneyindeki El-Cağbub bölgesinde Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı güçlerle bölge sakinleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.

        AA'nın aktardığı habere göre, çatışmada bölge sakinlerinden 1 kişinin öldüğü, "birkaç kişinin" de yaralandığı aktarıldı.

        Çatışmanın ardından Hafter'e bağlı güçlerin aranan bazı kişileri alıkoymak için bölgeye takviye güçler gönderdiği ifade edildi.

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        #Son dakika haberler
        #libya
        #Tobruk
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