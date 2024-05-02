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        Haberler Ekonomi Enerji Madencilik TOBB Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan: Yeni bir stratejiye ihtiyaç var - Enerji Haberleri

        TOBB Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan: Yeni bir stratejiye ihtiyaç var

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Madencilik Meclisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Aziz Karamehmetoğlu'nun da katılımıyla toplandı. Toplantıda konuşan ​Bakan Bayraktar, çevreyle beraber bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini söyledi. TOBB Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan da ülkede kalkınmanın sağlanması için sürdürülebilir madencilik faaliyetlerinin planlanmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, "Madenciliğimizin büyümesi için yeni bir anlayışa ve yatırımcı dostu ortamların oluşturulmasına imkan tanıyacak yeni bir madencilik stratejisine ihtiyacı bulunmaktadır" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 07:36 Güncelleme: 02.05.2024 - 07:49
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        Kırşan: Yeni bir stratejiye ihtiyaç var
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        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Madencilik Meclisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Aziz Karamehmetoğlu’nun da katılımıyla toplandı.

        Toplantıda konuşan TOBB Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan "Pandemi sonrası dünyada baş döndüren gelişmeler, meydana gelen jeopolitik riskler ve küresel iklim değişikliği bağlamında birçok sektördeki paradigma değişikliği, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar, enerji ve emtia fiyatlarındaki yükseliş ve dalgalanmalar yerli ve milli hammaddelerimiz olan madenlerin stratejik önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Tedarik zincirinin ilk halkası olan madenleri temin etmeden sanayide çarkların dönmesinin mümkün olmadığı içinden geçtiğimiz konjonktürde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Öte yandan küresel iklim değişikliği bağlamında daha yaşanabilir bir dünya için temiz ve yeşil enerjiye geçişin konuşulduğu şu günlerde dünyada enerjide değişim ve dönüşüm için bazı madenlerin kritik bir rol oynayacağı ve bu madenlere daha fazla ihtiyaç duyulacağı tartışmadan uzak bir gerçekliktir" ifadelerini kullandı.

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        "ABD VE AB KRİTİK MİNERALLERİ MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ OLARAK GÖRÜYOR"

        ABD ve AB ülkelerinin kritik mineralleri bir milli güvenlik meselesi olarak görmeye başladığını belirten Kırşan "Bazı ülkelerde hammadde güvenliğini sağlamak üzere kaynak milliyetçiliği yaparak bazı madenlerin satışlarına sınırlama getirmeye çalışmaktadır. Yeşil enerjiye dönüşümde ihtiyaç duyulan bakır, silis, uranyum, alüminyum, lityum, nikel, kobalt, grafit, vanadyum ve benzeri minerallere olan talebin giderek artacağı beklenmektedir" diye konuştu.

        "MADENCİLİĞİN BÜYÜMESİ İÇİN YENİ BİR MADENCİLİK STRATEJİSİNE İHTİYAÇ BULUNMAKTA"

        "Madencilik, sanayileşme ve kalkınma arasında birebir bir ilişki bulunmakta ve madenler olmadan çağdaş yaşam koşullarını temin etmek mümkün bulunmamaktadır" diyen Kırşan ülkede kalkınmanın sağlanması için sürdürülebilir madencilik faaliyetlerinin planlanmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak "Ülkemizin kritik mineral ve madenlerinin ekonomiye kazandırılmasında uygulanacak stratejilerin her bir maden için tek tek belirlenmesi ve uç ürüne yönelik yeni dönemin ihtiyaçlarına uygun bir üretim planlaması ile kritik ve stratejik mineral ve maden listemizin hazırlanması yeni dönemde bir zaruret haline gelmiştir. Sürdürülebilir kalkınma için sürdürülebilir bir madencilik faaliyetinin planlanması kaçınılmazdır. Madenciliğimizin büyümesi için yeni bir anlayışa ve yatırımcı dostu ortamların oluşturulmasına imkan tanıyacak yeni bir madencilik stratejisine ihtiyacı bulunmaktadır" dedi.

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        Türkiye'nin karmaşık jeolojik ve tektonik yapısının çok çeşitli maden yataklarının bulunmasına olanak sağladığını belirten Kırşan "Günümüzde dünyada yaklaşık 90 çeşit madenin üretimi yapılmaktayken ülkemizde 80’e yakın maden çeşidi bulunmakta ve 60 civarında maden türünde üretim yapılmaktadır. Başta endüstriyel ham maddeler olmak üzere, bazı metalik madenler, linyit ve jeotermal kaynaklar gibi enerji hammaddeleri açısından ülkemiz zengin bir konumdadır" ifadelerini kullandı.

        "MADENCİLİK SEKTÖRÜ PAYIMIZI RAHATLIKLA YÜZDE 5'E ÇIKARMAK MÜMKÜN"

        Kırşan, madencilik sektörünün en önemli sorunlarının orman mevzuatı uygulamalarından kaynaklandığını ifade ederek, Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde madencilik girişimlerinin olumlu sonuçlandırılmasının en büyük beklentileri olduğunu dile getirdi.

        Kırşan ayrıca "Dış ticaret açığının madencilik ve enerji kalemlerinden dolayı oluşan kısmının 100 milyar dolar mertebesinde olduğu bilinmektedir. Böylesine büyük doğal kaynak potansiyeli olan ülkemizin yıllık ortalama 6-6.5 milyar dolar civarındaki ihracat rakamının rahatlıkla 15 Milyar dolara, altın üretiminin de 100 tona çıkması mümkün görülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın her konuşmasında özenle vurguladığı yatırım, üretim, istihdam ve ihracat anlayışını madencilik alanında hayata geçirdiğimiz takdirde sektörümüzün önüne hedef olarak koymuş olduğunuz GSMH içinde madencilik sektörü payımızı rahatlıkla %5’e çıkarmak mümkün olacaktır" diye konuştu.

        BAKAN BAYRAKTAR: İSTİHDAM KATKISINI ÇOK DAHA İLERİ GÖTÜREBİLİRİZ

        Türkiye Madencilik Meclis Toplantısı'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise madencilik sektörünün ulusal ve uluslararası arenada önemli bir ilgi odağı haline geldiğini kaydetti.

        Bayraktar, milli enerji ve maden politikası çerçevesinde madenlerden yüksek katma değer sağlamak amacıyla ara ve uç ürün üretiminin hedeflendiğini aktardı.

        Sektörün son 15 yılda ortalama 136 bin kişiye doğrudan istihdam sağladığını ifade eden Bayraktar, "Bu kadar kaynak zengini bir ülkenin çok daha ileri gidebilmesi söz konusudur. Bu anlamda da istihdam katkısını çok daha ileri götürebiliriz." dedi.

        Bayraktar, Türkiye'de son 10 yılda yıllık ortalama 758 milyon ton maden üretimi yapıldığını belirterek, "Önceliğimiz sanayimizin ihtiyaç duyduğu madenleri mümkün olan en üst seviyede kendi imkanlarımızla, yerli kaynaklarımızla karşılamak, öz kaynaklarımızı çıkarmak, ekonomiye bunları kazandırmak." diye konuştu.

        "NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ STRATEJİK AÇIDAN BÜYÜK ÖNEME SAHİP"

        Bayraktar, maden sektörüne olan yatımların artarak devam edeceğini ifade ederek, çevreci madencilik anlayışının uluslararası boyutları olan bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

        Sorumlu madencilik anlayışıyla üretim planlamaları yapıldığına işaret eden Bayraktar, "Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) yürütmüş olduğu bir Türkiye geneli rehabilite edilmiş maden sahaları ile madencilik, sosyal sorumluluk çalışmalarının tespiti projesi var. Bu anlamda bugüne kadar yapılan üretim faaliyetlerinde 6 bin 600 hektarlık alanın yeniden rehabilite edildiğini ve bu alanlara 18 milyondan fazla ağacın tekrar dikildiğini tespit etmiş durumdayız" diye konuştu.

        Madencilik sektöründe temel sıkıntılar arasında çevresel etki değerlendirme, orman izinleri ve orman izinlerinde ödenen bedeller olduğunu anlatan Bayraktar, "Bu alanda önce insan sonra çevre, sonra katma değerli madencilik prensibinden vazgeçmeden bu süreçleri iyileştirmeyle alakalı çalışmalarımızı yapıyoruz." dedi.

        Madencilik alanında nadir toprak elementlerinin de ekonomik, iktisadi değerden ziyade stratejik açıdan büyük öneme sahip olduğunu belirten Bayraktar, "Ülkemizi dünya liginde çok üst yere taşıyacak bu alanda çok hızlı bir şekilde bu yatırımları gerçekleştirebilmemiz lazım." ifadesini kullandı.

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        #İbrahim Halil Kırşan
        #Alparslan Bayraktar
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