TMSF’den Hazine’ye 159 milyon TL

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca ( TMSF),Hazine'ye 159 milyon TL ödeme gerçekleştirildiği bildirildi.

TMSF'den yapılan açıklamada, Fon tarafından Hazine'ye 31 Mayıs'ta 159 milyon TL ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu ödemeyle birlikte, Hazine’ye bugüne kadar yaptığımız toplam ödeme tutarı 12 milyar 418 milyon dolara ulaşmıştır." ifadelerine yer verildi.