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TMSF, Türk Ticaret Bankası’nın satışını onayladı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türk Ticaret Bankası’nın ihalede en yüksek teklifi veren İhracatı Geliştirme AŞ’ye devrini onayladı

Giriş: 02.05.2023 - 11:21 | Güncelleme: ABONE OL
TMSF Türk Ticaret Bankası’nın satışını onayladı
HABERTURK.COM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) olumlu görüşlerinin ardından TMSF Fon Kurulu nihai kararını verdi. Türk Ticaret Bankası’nın Türkiye İhracatçılar Meclisi, ihracatçı birlikleri, Türk Eximbank ile birlikte özel sektöre ve kamuya ait 20 bankanın ortak olduğu İGE’ye devrini uygun buldu.

2001 YILINDA TASFİYE EDİLMİŞTİ

1913 yılında kurulan ve 2001 yılında BDDK tarafından bankacılık lisansı kaldırılarak tasfiyesine karar verilen Türk Ticaret Bankası, TMSF’nin yıllardır yürüttüğü yoğun çalışmalarla yeniden Türk ekonomisine kazandırıldı. Türkiye’nin en eski bankaları arasında yer alan Türk Ticaret Bankası, ihracatçının finansman ve bankacılık ihtiyaçlarına hizmet edecek.

TMSF’nin açtığı satış ihalesinde üç katılımcı yarışmış ve İGE 455 milyon TL bedelle ihalede en yüksek teklifi vermişti.

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