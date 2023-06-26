Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

TMO'nun hububat satış fiyatları belirlendi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 2023 yılında hasat edilen ve önceki yıllardan devreden buğday ve arpa stokları için uygulanacak satış fiyatlarını tespit etti

Giriş: 26.06.2023 - 17:12 | Güncelleme: ABONE OL
TMO'nun hububat satış fiyatları belirlendi
AA

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2023 yılında hasat edilen ve önceki yıllardan devreden buğday ve arpa stokları için uygulanacak satış fiyatlarını tespit etti.

TMO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, kuruluşça 21 Haziran'da yapılan duyuruda, yeni sezonda üreticiden alınan ürünlerin, alım fiyatının üzerine her türlü maliyet ilave edilerek oluşacak satış fiyatı üzerinden satılacağının belirtildiği anımsatıldı.

Sanayicilerin ve hububat ticareti ile iştigal eden sektörün bu hususu dikkate alarak ihtiyaçlarını hasat döneminde temin etmelerinin uygun olacağına işaret edilen açıklamada, "Hasat ve ürün arzının yoğun olduğu bu süreçte, üreticilerimiz ve sektörün bilgi sahibi olmalarını teminen, 2023 yılında hasat edilen ve önceki yıllardan devreden buğday ve arpa stoklarımız için 2023/24 satış sezonu başında uygulanacak satış fiyatlarımız, makarnalık buğdayda ton başına 10 bin 200 lira, ekmeklik buğdayda ton başına 9 bin 350 lira, arpada ton başına 7 bin 725 lira olarak belirlenmiştir" ifadesine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Pakistan'da aşırı yağış ve yıldırım faciası
Pakistan'da aşırı yağış ve yıldırım faciası
Yeterince su içip içmediğimizi nasıl anlarız?
Yeterince su içip içmediğimizi nasıl anlarız?
Çin'in garip sokak lezzeti: Taş kızartma!
Çin'in garip sokak lezzeti: Taş kızartma!
Kara para operasyonunda baronun sağ kolu yakalandı!
Kara para operasyonunda baronun sağ kolu yakalandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.