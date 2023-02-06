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Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan vatandaşlara 48 saat içerisinde ulaşmanın önemli olduğunu hatırlatarak, üyelerine iş makinelerini enkaz kaldırma çalışmalarına yönlendirme çağrısında bulundu.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Türkiye Müteahhitler Birliği, şu açıklamada bulundu: “Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu tür afetlerde zor durumda kalan ve adeta hayata tutunmaya çalışan insanlara ilk 48 saat içerisinde ulaşabilmenin ayrı bir öneme sahip olduğu hepimizce bilinmektedir. Bu kez mevcut ağır kış şartları da göz önünde bulundurulduğunda, zamanla olan yarış daha da önemli bir hâl almaktadır. Depremin ardından üyelerimize olası ihtiyaçlar konusunda çağrıda bulunduk. Bugüne kadar bu tür felaketlerde TMB üyelerinin sergilemiş olduğu gayret ve vermiş oldukları yoğun destek dikkate alındığında, özellikle depremin yaşanmış olduğu şehirlerimizde ve/veya yakın bölgelerde faaliyetleri bulunmakta olan üyelerimizin mevcut deprem enkazının kaldırılmasına yönelik çalışmalara destek vermek üzere öncelikle yetkili mercilerden gelecek taleplere uygun olarak ve yine yetkili mercilerle koordineli bir şekilde makine/ekipman desteğinde bulunmalarının, bu olumsuz tablonun bir an evvel ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Yetkili mercilerden Birliğimize ulaşan iş makinesi gibi taleplerin ivedilikle karşılanması noktasında da koordinasyon sağlayacağız.”

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