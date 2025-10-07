TL ile dış ticaret rekor kırdı

Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, ocak-eylül döneminde Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artarak 200,6 milyar dolara çıktı.

Türkiye'nin ihracatındaki güçlü seyir, Türk lirasıyla yapılan dış ticarete de yansıdı.

Türk lirasıyla ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,4 artarak 26 milyar 302 milyon lirayı buldu. İthalat da yüzde 47,2 artışla 70 milyar 319 milyon liraya çıktı. Böylece, yılın ilk ayında Türk lirasıyla dış ticaret 96 milyar 621 milyon lira oldu.

Yılın ikinci ayında da yerel para birimiyle ihracat geçen yılın şubat ayına göre yüzde 12,4 artışla 28 milyar 291 milyon liraya, ithalat yüzde 19,2 yükselişle 84 milyar 18 milyon liraya ulaştı. Şubat'ta Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 112 milyar 309 milyon lirayı aştı.

Türk lirasıyla ihracat martta 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 17,2 artarak 30 milyar 870 milyon liraya çıkarken, ithalat da yüzde 45,7 yükseldi. Martta, 95 milyar 769 milyon liralık ithalat yapıldı. Böylece martta Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 126 milyar 639 milyon lira oldu.

İhracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 artışla 24 milyar 312 milyon lirayı bulurken, ithalat da yüzde 53,5 yükselişle 97 milyar 193 milyon liraya çıktı. Söz konusu ayda dış ticaret hacmi 121 milyar 505 milyon lira olarak hesaplandı. Türk lirasıyla ihracat mayısta da 2024'ün aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 28 milyar 702 milyon liraya, ithalat yüzde 35,5 artışla 90 milyar 20 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde Türk lirasıyla 118 milyar 722 milyon liralık dış ticaret yapıldı. Kurban Bayramı'nın da kutlandığı haziran ayında Türk lirasıyla ihracat Haziran 2024'e kıyasla yüzde 11,6 artışla 23 milyar 774 milyon liraya, ithalat yüzde 61,6 yükselişle 98 milyar 537 milyon liraya çıktı. Böylece Türk lirasıyla dış ticaret hacmi, haziranda 122 milyar 311 milyon lirayı buldu. Türk lirasıyla ihracat temmuzda yıllık bazda yüzde 7,9 artışla 28 milyar 161 milyon lira, ithalat yüzde 51,4 yükselişle 104 milyar 332 milyon lira oldu. Bu ayda dış ticaret hacmi 132 milyar 493 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Ağustos ayında Türk lirasıyla ihracat geçen yılın aynı ayıyla benzer seyir izleyerek 25 milyar 388 milyon lira oldu. İthalat ise yüzde 30,7 artışla 88 milyar 395 milyon liraya yükseldi. Ağustosta dış ticaret hacmi 113 milyar 782 milyon lira olarak gerçekleşti.

İhracat eylülde yıllık bazda yüzde 4,8 artışla 27 milyar 144 milyon liraya, ithalat da yüzde 38,3 artışla 91 milyar 499 milyon liraya çıktı. Böylece geçen ay Türk lirasıyla dış ticaret 118 milyar 643 milyon lirayı buldu. 165 ülkeye Türk lirasıyla ihracat Türk lirasıyla ihracat, bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 artışla 222 milyar 113 milyon liradan 242 milyar 944 milyon liraya çıktı. İthalat da aynı dönemde yüzde 42 yükselişle 577 milyar 436 milyon liradan 820 milyar 80 milyon liraya ulaştı. Böylece, yılın 9 ayında dış ticaret hacmi, yüzde 33 artışla 799 milyar 550 milyon liradan 1 trilyon 63 milyar 25 milyon liraya yükseldi. Bu veri, 9 aylık dönemler dikkate alındığında rekor olarak kayıtlara geçti. Eylülde 165 ülkeye Türk lirasıyla ihracat yapılırken, 30 bin 668 firma dış satımında yerel para birimini kullandı. 2024 ve 2025 yıllarının ocak-eylül dönemlerinde Türk lirasıyla dış ticaret verileri şöyle (milyon lira): Yıllar İhracat İthalat Hacim Ocak-Eylül 2024 222.113 577.436 799.550 Ocak-Eylül 2025 242.944 820.080 1.063.025