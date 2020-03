Tiyatroda virüs önlemi

Koronavirüs tehdidi nedeniyle özel tiyatroların belirli bir süre kapatılıp kapatılmayacağı konuşulurken Tiyatro Ak'la Kara bir dizi tedbirler aldı. Binanın iç ve dış cephesinde başlatılan dezenfekte çalışmalarından oluşan önlemden sonra kültür - sanat faaliyetleri devam edecek

Tiyatro Ak'la Kara'da sağlık bakanlığı onaylı ekipler, özel koruyucu kıyafetler ile ilaçlama ve dezenfekte çalışmasını tamamladı. Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında yapılan çalışmalarda; tiyatro salonu, fuaye alanı, kulisler, tuvaletler, giriş ve çıkış alanları ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Tiyatro Ak'la Kara Kurucu Ortağı Savaş Özdural; konuyla ilgili olarak "Kurulduğumuz yıldan beri tiyatromuzda hijyeni son derece önemsiyoruz. Virüs, daha Türkiye'ye gelmeden her türlü önlemlerimizi artırmıştık. Yaklaşık her gün yüzlerce kişiyi tiyatromuzda ağırlıyoruz. Tiyatro Ak'la Kara olarak her sanatseverin sağlığından sorumluyuz. Bu nedenle tiyatromuzu özel ekiplerle başlattığımız koronavirüsü seferberliği ile en ince noktasına kadar dezenfekte ettik. Oyuna gelen tüm seyircilerimize de dezenfekte jel uygulaması yapacağız" dedi.