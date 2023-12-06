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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Tiyatro söyleşileri: 'Biletinial bibuluşma' başlıyor

        Tiyatro söyleşileri: 'bibuluşma' başlıyor

        Tiyatro eleştirmeni Bahar Çuhadar'ın moderatörlüğünde tiyatroya dair her şeyin konuşulacağı 'Biletinial bibuluşma' söyleşileri Fişekhane, Moda Sahnesi ve Kadıköy Boa Sahne'de başlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 13:10 Güncelleme: 06.12.2023 - 13:10
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        Tiyatro söyleşileri: 'bibuluşma'
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        Tiyatroya verdiği destekle öne çıkan Türkiye’nin en büyük online etkinlik biletleme platformu Biletinal, tiyatro seyircileriyle oyuncuları bir araya getirecek söyleşi serisine başlıyor. bibuluşma adı altında gerçekleştirilecek söyleşiler kapsamında seyirciler de izledikleri oyunun hemen ardından oyun ekipleriyle sahnede yapılacak sohbeti dinleme ve sorularıyla sohbete katılma imkanına sahip olacak.

        Tiyatro eleştirmeni Bahar Çuhadar’ın moderatörlüğünde, oyun icra edilen tiyatro salonlarında gerçekleşecek bibuluşma, sanat severleri ve sanatçıları bir araya getirecek. Sahnelenen oyunlar üzerine sıcağı sıcağına gerçekleşecek canlı sohbetin son bölümünde seyirciler ekibe merak ettikleri soruları yöneltebilecek. Seyirciler dilerlerse kendilerine dağıtılacak ‘bisoru’ kartlarındaki tiyatro içerikli eğlenceli soruları da oyunculara sorabilecek.

        bibuluşma programı, 6 Aralık Çarşamba günü, 20.30’da Fişekhane Ana Sahne’deki “III. Richard: Niçin Yaptım” gösteriminin ardından saat 22.00’da oyuncu Hakan Gerçek ile başlayacak. Ardından 19 Aralık Salı, 20.30’da Moda Sahnesi’ndeki ‘İki Kore’nin Birleşmesi’ gösteriminin ardından 22.15’te Moda Sahnesi Fuaye’de, oyuncular Neriman Uğur, Levent Tülek, Sedat Kalkavan, Asiye Dinçsoy, Reyhan Özdilek, Melek Ceylan, Damla Pehlevan ve yönetmen Kemal Aydoğan’ın katılımıyla devam edecek.

        ‘İki Kore’nin Birleşmesi’
        ‘İki Kore’nin Birleşmesi’

        bibuluşma, 23 Aralık Cumartesi ise saat 21.00’de Fişekhane Ana Sahne’deki ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ gösteriminin ardından 22.30’da oyuncular Serhat Teoman, Buğra Gülsoy, Burak Sarımola, Ayşe Lebriz Berkem ve yönetmen Mert Öner’in katılımıyla yapılacak.

        ‘Tarihte Yaşanmamış Olaylar’
        ‘Tarihte Yaşanmamış Olaylar’

        bibuluşma söyleşileri yeni yıla ise 4 Ocak Perşembe, Kadıköy Boa Sahne’deki ‘Tarihte Yaşanmamış Olaylar’ gösteriminin ardından oyuncular Ammar Özçelik, Atakan Avcı, Delal Yıldırım, Ezgi Nur Köycü, Eylül Güntekin, Murat Küçük, Utku Palta, Yağmur Altay ve yönetmen Emrah Eren’in katılımıyla başlayacak.

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        #Biletinial
        #bibuluşma
        #tiyatro
        #söyleşi
        #Fişekhane
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