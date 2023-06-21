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Titanic turistlerini kurtarmak için zamana karşı yarış: Son paylaşımı ortaya çıktı

ABD Sahil Güvenlik Birimi, Kanada ordusuna bağlı ekiplerin, Titanic'in enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarında suyun altından sesler duyduğunu bildirmişti. Çalışmalar sürerken, milyarder Hamish Harding'in olaydan önce Instagram'da yaptığı son paylaşım dikkatleri çekti.

Giriş: 21.06.2023 - 17:33 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Titanic'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı bulmak için zamana karşı yarış sürerken, denizaltının geliştirilme biçimiyle alakalı güvenlik endişeleri hakkında, şirketin defalarca uyarıldığına dair belgeler gündeme geldi.

  • Belgelere göre, kayıp denizaltının sahibi OceanGate şirketi, denizaltı aracının geliştirilme biçiminden kaynaklı güvenlik sorunları yaşanabileceği konusunda defalarca uyarıldı. 

  • Şirketin eski denizcilik operasyonları direktörü David Lochridge, 2018'de Seattle Bölge Mahkemesinde görülen bir davaya göre, geliştirilmekte olan denizaltının daha fazla test edilmesi gerektiğini ve "aşırı derinliğe" ulaştığında yolcuların tehlikeye girebileceğini belirten bir rapor yazdı.

  • Lochridge, OceanGate'in seçimlerinin, "yolcuları potansiyel bir aşırı tehlikeye maruz bırakacağını" kaydetti. OceanGate, Lochridge'i gizlilik anlaşmasını ihlal etmekle suçlayarak karşı dava açtı ve 2018’de işten çıkardı. Şirket, Lochridge'in "bir mühendis olmadığını ve mühendislik hizmetleri vermesi için işe alınmadığını" belirtti.

  • Şirketten yapılan açıklamada da kayıp denizaltının yapımının 2020-2021'de tamamlandığı, dolayısıyla davada atıfta bulunulan gemiyle aynı olmayacağı kaydedildi. OceanGate, 2018’de Deniz Teknolojisi Topluluğundan başka bir uyarı daha aldı. Uyarıda, şirketin, yolcuları korumak için dalıştan önce denizaltı prototipini uzman bir üçüncü tarafça denetlenen testlere tabi tutmasının kritik önem taşıdığı ifade edildi.

  • ABD Sahil Güvenliği ise Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltını arama çalışmaları kapsamında arama yapılan alanda vurma şeklinde bir sesin duyulduğunu, ancak sesin ardından denizaltını işaret eden herhangi bir somut işaretin bulunmadığını açıkladı.

  • Öte yandan Jeff Bezos'un Blue Origin'iyle uzaya seyahat eden milyarder Hamish Harding'in olaydan önce Instagram'da yaptığı paylaşım da dikkatleri çekti. Harding mesajında bu seyahatin kötü hava koşullarının da etkisiyle 2023'ün 'ilk ve tek insanlı seyahat' olacağını belirtmiş.

    Göreve katıldığını belirten Harding "Newfoundland'da son 40 yılın en kötü kışının yaşanması nedeniyle, bu görev muhtemelen 2023 yılında Titanik'e yapılacak ilk ve tek insanlı görev olacak. Az önce bir hava penceresi açıldı ve yarın bir dalış girişiminde bulunacağız. O zamana kadar yapmamız gereken pek çok hazırlık ve brifing var" ifadelerini kullanmış.

  • Denizaltında 23 saatlik oksijenin kaldığı tahmin ediliyor.

 

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