SİVİLLERİN HAYATINI KAYBETTİĞİ YABANCI BANDIRALI GEMİLER
EMPRESS OF IRELAND
Kanada açıklarında Norveç bandıralı yük gemisi SS Storstad ile 29 Mayıs 1914'te çarpışarak battı.
Can Kaybı... 1.012
LUSITANIA
Döneminin en büyük yolcu gemisiydi. New York'tan Liverpool'a giderken 7 Mayıs 1915'te İrlanda açıklarında Alman denizaltısının fırlattığı torpido tarafından vurularak batırıldı. ABD'nin I. Dünya Savaşı'na girme nedenlerinden biri oldu.
Can Kaybı... 1.198
LANCASTRIA
II. Dünya Savaşı esnasında Fransa'daki İngilizleri tahliye ederken 17 Kasım 1940'ta Fransa'nın St.Nazaire kenti açıklarında Alman savaş uçaklarının saldırısına uğramasıyla batırıldı.
Can Kaybı... Yaklaşık 4 bin
STRUMA
II. Dünya Savaşı esnasında Nazi zulmünden kaçanlar, Romanya'dan gemiye binerek İstanbul üzerinden Filistin'e gitmek üzere yola çıktı. 24 Şubat 1942'de Sovyetler Birliği denizaltısı Shch-213 tarafından batırıldı.
Can Kaybı... 768
WILHELM GUSTLOFF
Savaş bölgesinden göçmenleri taşırken 30 Ocak 1945'te Baltık Denizi'nde Sovyetler Birliği denizaltısı S-13 tarafından 3 torpille batırıldı.
Can Kaybı... 5.348
GOYA
Aslında savaştan kaçan sivilleri taşıyan bir yük gemisiydi. 16 Nisan 1945'te Baltık Denizi'nde Sovyetler Birliği'ne ait bir denizaltı tarafından torpillenerek batırıldı.
Can Kaybı... 7.817
KIANGYA
Şanghay'ın 80 kilometre güneyindeki Huanghu Nehri'nin ağzında seyrederken 4 Aralık 1948'de II. Dünya Savaşı'ndan kalma bir mayına çarparak battı.
Can Kaybı... 3.300
TOYA MARU
Japonya'nın Hokkaido ve Honşu adaları arasındaki Tsugaru Boğazı'nı geçerken 26 Eylül 1954'te Marie tayfunu nedeniyle battı.
Can Kaybı... 1.153
DON JUAN
Filipin Boğazı'nda 22 Nisan 1980'de battı.
Can Kaybı... Yaklaşık 1000
ADMIRAL NAKHIROV
Karadeniz'de 31 Ağustos 1986'da kargo gemisi Piotr Vasev ile çarpışarak battı.
Can Kaybı... 423
DONA PAZ
Leyte Adası'ndan Filipinler'in başkenti Manila'ya giderken 20 aralık 1987'de 8 bin 800 varil benzin taşıyan MT Vector adlı petrol tankeriyle çarpıştı.
Can Kaybı... 4.386
SALEM EXPRESS
Kızıldeniz'de 15 Aralık 1991'de resife çarparak battı.
Can Kaybı... 464
SEOHAE
Güney Kore'nin Jeolla eyaletine bağlı Wi-do Adası açıklarında 10 Ekim 1993'te fırtına nedeniyle battı.
Can Kaybı... 292
MS ESTONIA
Pruva kısmındaki kapağın açık unutulması sonucu 28 Eylül 1994'te Finlandiya'nın Uto Adası açıklarında battı.
Can kaybı... 852
LE JOOLA
Gambiya açıklarında 26 Eylül 2002'de fırtına nedeniyle alabora oldu.
Can Kaybı... 1.863
EL SELAM BOCCACCIO 98
Suudi Arabistan'ın Duba kentinden Mısır'ın güneyindeki Safaga'ya giderken 3 Şubat 2006'da Kızıldeniz'de battı.
Can Kaybı... 1.026
PRINCESS OF THE STARS
Filipinler'in San Fernando açıklarında 21 Haziran 2008'de Fengshen tayfununa yakalanarak alabora oldu.
Can Kaybı... 690
COSTA CONCORDIA
İtalya'nın Civitavecchia kentinden ülkenin bir diğer kenti Savona kentine gitmek üzere yola çıktıktan sonra 13 Ocak 2012'de Giglio Adası açıklarında kayalıklara çarparak yan yattı.
Can Kaybı... 32
SEWOL
Güney Kore'nin Jeju Adası'na giderken 16 Nisan 2014'te Donggeochado Adası yakınlarında battı.
Can Kaybı... 304