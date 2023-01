ANCAK BU KADAR BENZERLİK OLUR

ABD'li yazar Morgan Robertson, 1898'de 'The Wreck of the Titan' adını verdiği romanını yayımladı. 1912'ye kadar sıradan bir roman olan 'The Wreck of the Titan', Titanic'in batmasıyla sıradanlıktan çıktı. Dönemin en çok ilgi gören romanlarından biri olurken yazarı Robertson, kâhin olarak görüldü. Çünkü romandaki 'Titan' gemisiyle gerçek hayattaki Titanic'in kaderi o kadar aynıydı ki...

Roman, Titan adlı 'batmaz / batırılamaz' denen geminin buz dağına çarparak batmasını hikâye ediniyordu. Titan da tıpkı Titanic gibi yolculuğuna Southampton'dan başlamıştı.

Öykünün aşk yaşayan kahramanları, dev gemiye binip İngiltere'den ABD'ye gidiyorlardı. Aşklarını gemide de doyasıya yaşıyorlardı. Ne var ki bir gece gözcü haykırdı; "buz dağı." Makine dairesine tornistan yapılması emri verildi verilmesine ama artık çok geçti. Titan'ın sancak tarafına çarpan buz dağı, geminin su altında kalan kısmını parçalamıştı.

Tıpkı Titanic'te olduğu gibi...