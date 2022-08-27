Tırnak mantarına iyi gelen doğal çözümler

Cilt hastalıkları arasında yer alan ve tıptaki adı onikomikoz lan tırnak mantarı tedavisinde terbinafin ve itrakonazol bileşenli kremler sıklıkla kullanılır. Ancak bu sağlık problemini yaşayan çoğu kişi bitkisel ve doğal tedavi yöntemlerini denemek ister. Evde uygulanabilecek basit yöntemler ile kısa sürede tırnak mantarına çözüm bulunup bulunmayacağını merak edilen kişiler için tüm bilinmesi gerekenleri yazımızda bir araya getirdik.

Tırnak Mantarı Doğal Çözüm Önerileri

Tırnak mantarının neden meydana geldiği kadar nasıl tedavi edileceği de merak konusu olmaya devam ediyor. Zayıf bağışıklık sistemi, ayak mantarı geçmişi olan kişilerle ortak eşya ve alan kullanımı ve diyabet hastalığı gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkabilen tırnak mantarı için evde tedavi yöntemleri de araştırılmaktadır. Tırnak mantarına iyi gelen şeyler arasında hem bitkilerden hem de besinlerden faydalanılabilir.

Ayak Tırnak Mantarı Evde Nasıl Geçer?

Tırnak mantarı eğer ileri seviyedeyse ve kişinin günlük hayatını büyük ölçüde olumsuz etkiliyorsa vakit kaybetmeden doktora başvurmalıdır. Ancak hafif bir şekilde meydana geldiyse ve ilerlemediyse evde uygulanabilecek doğal tedavi yöntemleri vardır. Kişiler reçetesiz bir şekilde satılan krem ve jelleri tırnak mantarı tedavisi için kullanabilir. Bunun yanı sıra kişisel tırnak bakımı da evde tedavi sürecinde büyük öneme sahiptir. Kişiler tırnak mantarı ile birlikte tırnak uzatmaktan kaçınmalıdır.

Tırnak Mantarına İyi Gelen Yağlar

Tırnak mantarına iyi gelen yağlar arasında biberiye yağı ilk sırada yer alır. Bunun nedeni biberiye yağının içeriğindeki antioksidan ve antiseptik bileşenlerin fazla olmasıdır. Buna ek olarak limon yapı, çay ağacı yağı ve kekik yağı da tırnak mantarına iyi gelen yağlar arasında yer alır.

Tırnak Mantarına İyi Gelen Bitkiler

Tırnak mantarı problemi ile uğraşan kişiler tırnak mantarını ne öldürür? sorusunu sıklıkla sormaktadır. Tırnak mantarı enfeksiyon kaynaklı ortaya çıktığı için antiseptik, terbinafin ve itrakonazol bileşenleri bu mantarı öldürmek için etkilidir. Bu bileşenlere sahip bitkiler de tırnak mantarı tedavisinde kullanılabilir. İşte, tırnak mantarına iyi gelen bitkiler:

Sarımsak: Sarımsak, geçmişten günümüze pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanılmaya devam eden şifalı besinlerden biridir. Doğal bir antibiyotik ve ağrı kesici özelliği olan sarımsak, tırnak mantarı tedavisinde de kullanılır. Sarımsağı ortadan ikiye bölüm mantarın olduğu bölgeye sürerek kolay bir şekilde uygulayabilirsiniz.

Limon: Limon antiseptik özelliği olan bitkilerden biridir. Limon dilimlerini tırnak üzerine sarıp bekletebileceğiniz gibi limon suyunu da bir pamuk yardımı ile mantarın olduğu bölgeye sürebilirsiniz.

Elma sirkesi: Sirkenin içeriğinde bulunan ve dokuları iyileştirmeye yarayan maddelerin yanı sıra antiseptik özelliği de tırnak mantarı enfeksiyonunun kuruması üzerinde etkilidir.

Zeytinyağı ve sarımsak: Zeytinyağı içerisine ezilmiş sarımsağı koyarak bunu tırnak mantarının olduğu bölgeye sürüp bekletebilirsiniz.

Kekik yağı: Mantar enfeksiyonunun düşmanı olan bitkilerden biri de kekiktir. Kekik iki şekilde kullanılabilir. Kurutulmuş kekik ile demlenen çayın içerisinde tırnak bekletilebilir ya da kekik yağı ile mantarın bulunduğu tırnağın temizlenme işlemi yapılabilir.