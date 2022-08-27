Tırnak mantarı neden olur, nasıl geçer?

Tırnak Mantarı Neden Olur, Nasıl Geçer? Tırnak Mantarına Ne İyi Gelir?

Tırnak mantarı tek bir tırnakta ortaya çıkabildiği gibi diğer tırnaklara da yayılım gösterebilir. Onikomikoz olarak da adlandırılan tırnak mantarı tırnakların uç kısımlarında ortaya çıkar ve ilerledikçe yayılım gösteren bir enfeksiyondur. Görüntü olarak rahatsız etmesinin yanı sıra tırnak mantarı ağrılı bir sağlık problemi olduğu için kişiler tedavisi ve çözüm yollarını merak eder. Sizler için hazırladığımız yazımızda tırnak mantarı hakkında tüm merak edilenleri bulabilirsiniz.

Tırnak Mantarı Nedir?

Tırnak mantarının tıp dilindeki adı onikomikoz olarak bilinmektedir. Tırnağın hemen uç kısmında beyaz bir nokta ya da sarı bir leke olarak kendini gösterir. Bu enfeksiyon tüm tırnağa yayılabilir. Tırnak mantarı hafif ya da ağır şekilde gerçekleşebilir. Hafif gerçekleştiği durumlarda kişiler tedavi ihtiyacı hissetmeyebilir ama ağır tırnak mantarı probleminde tırnakta ağrı ve kalınlaşma meydana gelir.

Tırnak Mantarı Neden Olur?

Zayıf bir bağışıklık sistemine sahip olmak tırnak mantarına neden olabilir.

Aşırı terleme ve sürekli kapalı ayakkabı giyme tırnak mantarı enfeksiyonuna sebebiyet verebilir.

Ayak mantarı geçmişi olan bir kişinin kullandığı ayakkabıyı giymek neden olabilir.

Diyabet hastalığına sahip olan kişilerde tırnak mantarı görülebilir.

Havuz, spor salonu gibi ortak kullanım alanlarında çıplak ayak ile gezmek enfeksiyonun bulaşmasına neden olabilir.

Tırnak Mantarı Nasıl Geçer?

Tırnak mantarının iyileşmesi için kişiler tırnak mantarına ne iyi gelir? sorusunun cevabını aramaktadır. Tırnak mantarı için ilk olarak tırnak temizliğine dikkat edilmelidir. Burada kişiler reçetesiz olarak da satılan tırnak kremlerini kullanmayı tercih edebilir. Eğer hafif seyrediyorsa ve tırnak üzerinde beyaz lekeler oluşmaya başladıysa burada törpüleme işlemini uygulayabilirsiniz. Törpülemede sonra tırnaklarınızı suda bekletin ve kurutun. Tamamen kuruttuğunuz tırnaklara ilaçlı kremleri sürerek bakım yapın.

Tırnak uzatmaktan kaçının. Kısaltın ve inceltin. Bu uygulama sayesinde tırnakların üzerindeki baskı azalacaktır ve bu da ağrının azalmasında yardımcı olacaktır.

Ayak bakımına özen gösterin.

Tırnak Mantarına Ne İyi Gelir?

Tırnak mantarında kişisel bakım ve ilaç tedavisinin yanı sıra doğal yöntemler de merak konusudur. Kişiler özellikle hafif seyreden tırnak mantarı enfeksiyonlarında evde uygulayabilecekleri doğal yöntemleri tercih ederler. Bu kapsamda evde uygulanabilecek çözüm yollarından bazıları şunlardır:

Sarımsak tırnak mantarına iyi gelen en etkili çözümlerin başında yer almaktadır. Bu kapsamda sarımsak ile hazırlanan bir su içerisinde tırnaklar 45 dakika kadar bekletilir ve durulanır. Bu işlemi her gün uygulamakta sakınca görülmemektedir. Bir diğer yöntem ise elma sirkesidir. Sirke ile enfeksiyonun gerçekleştiği tırnaklarda temizlik yapılabilir. Bu işlem de düzenli olarak enfeksiyon geçene kadar her gün yapılabilir. Bunun yanı sıra kekik yağı, çay ağacı yağı, limon suyu, zeytinyağı gibi antiseptik özelliği olan yağlar ve besinler de tırnak mantarı tedavisi için tercih edilebilir.

Ayak Tırnak Mantarı Nasıl Tedavi Edilir?

Ayak mantarının tedavisi için uzman bir doktor desteği alınmasına özen gösterilmelidir. Hafif gerçekleşen tırnak enfeksiyonlarında tedavi ihtiyacı duyulmasa da kalınlaşan ağrılı tırnaklarda tedavi uygulanmalıdır. Kişisel tırnak bakımının temizliğinin yanı sıra enfeksiyonu kontrol altına alacak ilaçların kullanımı aksatılmamalıdır.

Tırnak Mantarı En Hızlı Nasıl Geçer?

Ağrılı ve sancılı bir sağlık problemi olan tırnak mantarı için kişiler en hızlı tedaviyi uygulamak ister. Bu kapsamda da terbinafin ve itrakonazol içeriği olan ilaçlar tercih edilir.