Selülit neden olur, nasıl geçer?

Zamanla kişilerin vücudunda yağ depolanır. Bu yağ depolandıktan sonraki parçalanma sürecinde ise sorunlar meydana gelir. Bu da selülit oluşmasına ve genellikle bedenin alt kısmında portakal görünümüne neden olur. Bu portakal kabuğu görüntüsü özellikle kadınlar için can sıkan bir durumdur. Bu yüzden selüliti eritme ve portakal kabuğu görünümünden uzaklaşmak için kadınların daha sık araştırma yaptığı bilinmektedir. Peki, selülit görünümden kurtulmak için neler yapılmalıdır?
Selülit Neden Olur?
Kadınların korkulu rüyası olan selülitin neden meydana geldiği günümüzde de merak edilmektedir. İşte selülit nedenleri:
- Selülit oluşumunda hormonal değişiklikler ve genetik yapılar büyük rol oynar.
- Kilo alımı ve kilo kaybı selülit oluşumuna sebep olabilir. Bu yüzden kilo alma ve verme sürekleri dengeli yapılmalı, bu süreçte spor ve egzersiz ile selülit oluşumunu önüne geçilmelidir.
- Sağlıksız beslenme de selülit oluşumunda önemli bir yere sahiptir. Cips, çikolata, paketli işlenmiş ürünler ve gazlı içecekler selülit oluşumunun nedenler arasında yer alır. Aşırı kafein tüketimi de selülit oluşumuna sebebiyet verir.
- Hareketsiz bir yaşam tarzı olan kişilerde selülit oluşumuna sıklıkla rastlanır. Yağlar depolandıktan sonra bunların düzenli bir şekilde parçalanması için beslenme düzeni ve bol su içmek kadar düzenli egzersiz de önemlidir.
- Sigara tüketimi fazla olan kişilerde de selülit olma olasılığı daha yüksektir.
Selülit Nasıl Geçer?
Selülitin nedenleri kadar nasıl tedavi edileceği de merak konusudur. Selülit nasıl gider? Sorusu internet üzerinden de en çok araştırılan konuların başında gelmektedir. Selülitin hem bitkisel hem de ilaçlı tedavisi bulunur. Selülit için estetik uygulamalarla birlikte evde uygulanabilecek doğal yöntemler daha sık tercih edilir. Bu aşamada doğal bitkisel yağlar ile yapılan masajlar tercih edilebilir. Beslenme düzeninde yapılan değişiklikler selülit görünümün azalmasında etkilidir. Selülit oluşumda etkili olan ağır yağlı, işlenmiş gıdalar, paketli ürünler, kafeinli ve gazlı içeceklerin tüketiminden uzak durulmalıdır. Bol su tüketimi önemlidir. Su içmek kan dolaşımını hızlandıracağı gibi yağların parçalanmasında da etkili olacaktır. Selülit masajı da bu süreçte olumlu etki gösterebilir.
Selülite Ne İyi Gelir?
Selülite iyi gelen uygulamalar kişiler tarafından merak edilir. Evde uygulanabilecek basit yöntemler ise selülitin azalması için olumlu etkiler gösterir. İşte selülite iyi gelen basit uygulamalar:
- Gün içerisinde su tüketiminin artırılması gerekmektedir.
- Sabah aç karnına bir bardak su içerisine konulan 1 yemek kaşığı sirke yağların parçalanmasına yardımcı olur.
- Kafein ve gazlı içeceklerden, ağır yağlı ve baharatlı yemeklerden ve işlenmiş gıdalardan uzak durun. Sağlıklı bir beslenme düzenine geçin.
- Selülit olan bölgeyi fırçalayarak kan akışının hızlanmasını sağlayın.
- Kahve ve şeker ile peeling uygulayabilirsiniz.
- Düzenli spor ve egzersiz yapın.
Bacak ve Kalçadaki Selülit Nasıl Geçer?
Bacak ve kalça bölgesinde bulunan selülit görüntü açısından da kadınları oldukça rahatsız eder. Bu yüzden bölgesel olarak selülitin giderilmesi için basit adımlar takip edilmelidir. Bol su tüketimi, dengeli ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra hareketli bir yaşam tarzı edinmek, bacak ve kalçadaki selülitlerin giderilmesi için etkili olacaktır.
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