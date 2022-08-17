Tırnak kesmek çok basit bir günlük yaşam aktivitesi olsa da tırnağın derinden kesilmesi ve içe batacak şekilde kavis verilmesi pek çok kişinin tırnak batması sorunu yaşamasına yol açar. Tırnak batması ilk olarak tırnağın içe doğru gömülmeye başlamasıyla dikkati çekmektedir. Oldukça ağrı verici ve can yakan bir durum olduğundan kısa sürede çözümünün bulunması gerekir. Diğer yandan tırnakların yanlış kesimi dışında farklı nedenlerle de tırnak batmasının oluşması mümkündür. Yanlış pedikür, aşırı sıkı ayakkabı ve çorapların giyilmesi de tırnak batmasına yol açabilir. Ancak genellikle tırnak batması tırnak kesiminin yanlış yapılması yüzünden oluşur. Burada yapılan en büyük hata tırnağı keserken köşe kısımlarının daha derin içe batacak şekilde kesilmesidir. Böyle kesimlerde çoğunlukla tırnak batması olur. Uzmanların bazıları tırnak batmasının genetik faktörler yüzünden ortaya çıktığını da savunmaktadır. Aile bireylerinde tırnak batması olan çocuklarda bu sorunla karşılaşabilirler. Tırnak batması bazı durumlarda kendi kendine iyileşirken bazen doktorla görüşmek de gerekmektedir. Bu konuda acele etmek oldukça önemlidir. Bu içeriğimizde tırnak batması neden olur, nasıl geçer? Tırnak batmasına ne iyi gelir? Gibi konularda ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte tırnak batması ile ilgili merak edilenler…
Tırnak Batması Neden Olur?
Pek çok kişi tırnak batması sorunu yaşar. Oldukça acı verici ve ağrılı bir rahatsızlık olduğundan herkes tırnak batması neden olur diye sorar. Özellikle yanlış tırnak kesimi tırnak batmalarına yol açabilmektedir. Bunun dışında genetik faktörler, tırnakta bir hastalık olması, dar ayakkabı ve çoraplar da tırnak batmasına neden olan unsurlar arasındadır.
Tırnak Batması Nasıl Geçer?
Tırnak batması nasıl geçer diye merak edenler için sıraladık;
- Doktorlar tarafından tavsiye edilen antibiyotik içerikli kremlerle tırnak batması geçer. Ayrıca antibiyotikli krem kullanımı parmakta enfeksiyon varsa giderilmesini sağlar.
- Tırnak batması olan bölgede sürtünme olmaması için pamuk koyulabilir. Zaman içerisinde ileri düzey olmayan tırnak batmaları kendiliğinden geçer.
- Tırnağın uzaması sağlanmalıdır. Uzadıkça tırnak batması da iyileşmektedir.
- Ayakların kuru olmasına özen gösterilmelidir. Nem tırnak batmasına iyi gelmez.
Tırnak Batmasına Ne İyi Gelir?
Tırnak batmasına ne iyi gelir diye merak edenler için sıraladık;
- Tırnak batması sorunu için giyilen çorap ve ayakkabıların geniş olması gerekmektedir. Böylece batmanın olduğu tırnak rahat olduğundan zaman içinde iyileşir.
- Elma sirkesiyle bölgenin yıkanması hem enfeksiyon varsa iyileşmesini sağlar hem de tırnak batmasını iyileştirir.
- Tırnak batmasına karşılık koruyucu bandaj kullanılabilir. Böylece bölge sürtünmeden korunur.
- Bölgenin ılık suyla yıkanması. Hatta tırnak batması olan ayağın ılık suda bekletilmesi çok rahatlatıcı ve iyileştiricidir.
Tırnak Batması Kendi Kendine Geçer mi?
Tırnak batması kendi kendine geçer mi diye pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Eğer tırnak batması ileri düzeyde ise kendi kendine geçmez. Ancak başlangıç düzeyinde fazla ilerlememiş ve enfeksiyon kapmamış tırnak batmaları bazen tırnak uzadıkça kendi kendine geçebilmektedir.
Tırnak Batması Evde Nasıl Tedavi Edilir?
Tırnak batması evde nasıl tedavi edilir sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Öncelikle ılık suyla tırnak batması olan ayağın rahatlatılması işe yaramaktadır. Diğer yandan elma sirkesi banyosu hem tırnak batmasına iyi gelir hem de enfeksiyon varsa bölgenin temiz kalmasını sağlar. Tırnak batmasını rahatlatan özel bandajların kullanılması tırnağın herhangi bir yere sürtünmeden uzayarak iyileşmesini sağlayabilir.
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