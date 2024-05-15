Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine giden sürücüsü öğrenilemeyen tır, Gölbaşı girişi Göl Kuzu Mezarlığı mevkisinde karşı istikametten gelen Mehmet Mustafa Öner idaresindeki otomobille çarpıştı.
Sürücü Öner araçta sıkıştı.
Kaza yerine sağlık , polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Mehmet Mustafa Öner'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Çalışmalar sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan Öner'in cenazesi Gölbaşı Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.