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        Haberler Gündem Güncel Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 10:50 Güncelleme: 15.05.2024 - 10:50
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        Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine giden sürücüsü öğrenilemeyen tır, Gölbaşı girişi Göl Kuzu Mezarlığı mevkisinde karşı istikametten gelen Mehmet Mustafa Öner idaresindeki otomobille çarpıştı.

        Sürücü Öner araçta sıkıştı.

        Kaza yerine sağlık , polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Mehmet Mustafa Öner'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çalışmalar sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan Öner'in cenazesi Gölbaşı Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #trafik kazası
        #Adıyaman
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