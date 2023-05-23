TIR metrelerce sürükledi: 1'i bebek 3 ölü, 2 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesindeki feci kazada 1'i bebek 3 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Denizli-Manisa karayolu Güney rampasında meydana geldi. Manisa'nın Alaşehir ilçesinden Denizli'ye doğru gelmekte olan TIR, iddiaya göre rampadan inişe geçtiği esnasında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Karşı şeride geçen TIR, Denizli'den Manisa yönüne gitmekte olan otomobile çarparak sürüklemeye başladı. Metrelerce sürüklediği otomobili hurdaya çeviren TIR, yoldan çıkarak ormanlık alana devrildi.

Feci kazada ilk belirlemelere göre, otomobilde bulunan 3 yaşında bebek ile birlikte 3 kişi hayatını kaybetti, biri TIR sürücüsü 2 kişi yaralandı. Araçlar içerisinde sıkışan yaralılar ve cenazeler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.