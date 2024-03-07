TIR ile cip çarpıştı! 2'si polis 4 yaralı!

Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Gökçealan köyü kavşağında, A.B. (24) idaresindeki TIR, Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser B.Ç'nin (29) kullandığı ciple çarpıştı.

KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

AA'da yer alan habere göre kazada sürücüler ve cipteki K.T. (30) ile polis memuru K.A. (31) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.