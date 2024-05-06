TIR, 5 araca çarptı! Yaralılar var
Kayseri'de feci bir kaza meydana geldi. Olayda iddiaya göre sürücüsünün kontrolünü kaybeden TIR, 5 araca çarptı. Kazada 9 kişinin yaralandığı öğrenildi
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir TIR 5 araca çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı.
İHA'nın haberine göre ilçede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden bir TIR, biri kamyon 5 araca çaptı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada ortalık savaş alanına dönerken, 9 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede 3 yaralı ayakta tedavi edilirken, 6 yaralı da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.