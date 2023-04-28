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Haberler Sağlık

Tip 2 diyabet hastalığı akciğer rahatsızlıklarına neden olabilir

Yeni bir araştırmada, tip 2 diyabet hastalığının doğrudan akciğer rahatsızlıklarına neden olabileceği ortaya konuldu

Giriş: 28.04.2023 - 09:54 | Güncelleme: ABONE OL
Tip 2 diyabet hastalığı akciğer rahatsızlıklarına neden olabilir
Tip 2 diyabet hastalığı akciğer rahatsızlıklarına neden olabilir
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​Diabetes UK tarafından finanse edilen araştırmada, akciğer rahatsızlıklarının tip 2 diyabet hastalığının neden olduğu komplikasyonlar olarak görülmesi gerektiği belirtildi.

Surrey Üniversitesi'nden Profesör Inga Prokopenko liderliğindeki araştırmacılar, genlerin kan şekeri seviyelerini ve sağlık sorunlarını nasıl etkilediğini inceledi.

Araştırma kapsamında bu alandaki 17 çalışmaya katılan yaklaşık 500 bin katılımcının verileri analiz edildi.

Araştırmacılar, sigara kullanımı ve düşük aktivite seviyeleri gibi faktörleri dikkate alarak, yüksek kan şekeri seviyelerinin yetersiz akciğer fonksiyonlarıyla bağlantılı olup olmadığını anlamak için Mendel randomizasyonu adındaki istatistiksel tekniği kullandı.

Bu analizin sonucunda tip 2 diyabetli kişilerde görülen yüksek kan şekeri seviyelerinin akciğer fonksiyonlarına doğrudan hasar verdiği ortaya çıktı.

Çalışma verileri, kan şekeri seviyesinde artışın akciğerin işlevindeki bozuklukların artmasına neden olabileceğini gösterdi.

Prokopenko, "Araştırmamız tip 2 diyabetli hastalardaki yüksek kan şekeri seviyelerinin doğrudan akciğer hasarına neden olabileceğine dair ilk bulguları içeriyor. Bu bulguların sağlık çalışanlarının farkındalığını artırmasını ve akciğer rahatsızlıklarında erken teşhis ve tedavinin yolunu açmasını umuyoruz" dedi.

Araştırmanın sonuçları Diabetes UK Professional Konferansı 2023'te açıklandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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