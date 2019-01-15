Eskişehir'de geçen yıl 24 Eylül'de, Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi'nde, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ahmet Çelik üzerine tiner dökülüp, yakılarak öldürüldü. Polis ekipleri, olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla İbrahim İnat (53) ile Tacettin D.'yi gözaltına aldı. İki şüpheli sevk edildikleri adliyede Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Üzerine tiner dökülüp yakılarak öldürülen Ahmet Çelik.

ARKADAŞINI SUÇLADI

DHA'da yer alan habere göre bugün Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, tutuklu sanık İbrahim İnat ile geçen duruşmada tahliye edilen ve tutuksuz olarak yargılanan Tacettin D. hazır bulundu. İnat, yaptığı savunmada, "Tineri Tacettin döktü. Güvenlik kameralarını da kapatan kendisidir. Benim suçum yok. Beraatimi istiyorum" dedi. Tacettin D. ise "Ben kimseyi yakmadım, tiner şişesini elinden almaya çalıştım" diye konuştu.

Sanıklar İbrahim İnat (sağdaki) ve Tacettin D. (soldaki).

"TAHRİK" NEDENİYLE CEZASI İNDİRİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan İbrahim İnat'ı 'nitelikli kasten adam öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, ardından da tahrik nedeniyle 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanık Tacettin D.'nin ise beraatine karar verdi.