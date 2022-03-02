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Timur Acar: En büyük etken senaryosu oldu

Timur Acar: 'Oğlum'un senaryosu etkileyici

SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Oğlum'da rol alan Timur Acar, hem diziyi hem de merak edilenlerini anlattı. Acar, "Oğlum'dan gelen teklifi kabul etmemdeki en büyük etken senaryosu oldu." dedi. 5 yaşında Eliz adında bir kızı olan ünlü oyuncu, babalık hakkında da konuştu: Onunla geçirdiğimiz her dakikanın, her saniyenin önemini anlıyor insan. Bana en büyük öğretisi bu oldu

02.03.2022 - 09:58 | Güncelleme: RÖPORTAJLAR

  • 'Oğlum'dan gelen teklifi kabul etmenizde dizinin hangi özellikleri etken oldu?

    Diziyi kabul etmemdeki en büyük etken senaryosu oldu. Okuduğumda gerçekten etkilendiğim bir hikaye gördüm. İki ailenin karşılaştığı bir olay etrafında gelişen bir hikaye.  Aile teması üzerinde işlenen etkileyici bir senaryo olduğunu düşündüğüm için kabul ettim.

  • Canlandırdığınız karakteri anlatabilir misiniz?

    Canlandırdığım karakter bir ailenin babası. Anne baba ve iki çocuktan oluşan, iletişimi güzel ve iyi olan bir aile. Bu ailedeki babayı canlandırıyorum. Bu sebeple keyifli bir rol oldu benim için de. Ailesine düşkün, eşine ve çocuklarına hem saygısı hem sevgisi olan bir aile reisi. Tabii ki başlarına gelen olayla birlikte babanın da bu aileyi nasıl idare edeceğini, nasıl toparlamaya çalışacağını, neler yaşayacağını hep beraber göreceğiz.

  • Oğlum ilk üç bölümüyle ekranlara geldi. Dizi hikayesiyle hem çok beğenildi hem de başarılı oyunculuklar sosyal medyada da gündem oldu. Siz çevrenizden diziyle alakalı nasıl geri dönüşler aldınız?

    Dizimiz çok etkileyici bir hikayeye sahip, gösterime girmesiyle beraber sevildi. Yükselen bir grafiğe sahip. Gerek sosyal medyadan gerek etrafımızdaki insanlardan olumlu tepkiler alıyoruz. Bu bizi ekip olarak çok mutlu ediyor.

  • Dizide bir babayı canlandırıyorsunuz, büyük bir trajedi yaşayan bir babayı... Karakteri okuduğunuzda ilk ne hissettiniz? 'İlyas’a yaşadığı bu zorlu süreçte bir tavsiyede bulunacak olsanız bu ne olurdu?

    Dizide tüm ailenin, bütün fertlerin başına trajik bir olay geliyor. Karakteri ilk okuduğumda beni çok etkileyen bir hikayesi olduğunu gördüm ve bunun üzerine çalışmaya başladık. Her defasında ne yapıyoruz diye düşünerek karakterin üzerine koyarak devam ediyoruz. 'İlyas’a bu zorlu süreçte tavsiyede bulunamam. Her babanın her annenin en büyük sınavlarından biridir, hep söylenen bir şey vardır; Allah böyle bir şeyle sınamasın kimseyi diye. Biz de bu acıyla baş etmenin yollarını bulmaya çalışan bir aileye hayat veriyoruz. Herhalde bundan sonra ailenin toparlanma sürecini izleyeceğiz.

  • Birbirinden başarılı isimlerle çalışıyorsunuz. Set ortamı nasıl?

    Gerçekten keyif aldığımız bir ekip var, güzel bir şekilde çalışıyoruz. Bütün oyuncularla set ortamında keyifli bir uyum içerisindeyiz. Eğlenmeye çalıştığımız bir set ortamı oluşturuyoruz ancak hikaye gereği çok eğlendiğimiz söylenemez. Çünkü her oyuncu sete hazırlanarak ve üzerine ne koyacağız diye düşünerek geliyor. Onun dışında sette ortam çok güzel.

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