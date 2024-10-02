Timsahlar gerçekten gözyaşı döker mi? Timsah gözyaşları ifadesinin gerçeği nedir?
Timsah gözyaşları, sahte bir keder ifadesinden çok, hayvanların benzersiz anatomik yapısının bir sonucu. Yeni araştırmalar, bu sürüngenlerin gözyaşı dökme nedenini açıklıyor. İşte detaylar...
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Timsahların gözyaşı dökme alışkanlığı, aslında karmaşık bir anatomi ve beslenme davranışıyla ilgilidir. Araştırmalar, bu olgunun sırlarını gün yüzüne çıkarıyor.
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Timsah gözyaşlarının anlamı
Yeterince samimi görünmeyen ya da üzgünmüş gibi davranan kişilerin timsah gözyaşları döktüğü söylenir. Etimolojik kökeni günümüzden yaklaşık 1.700 yıl öncesine dayanan bu ifade, timsahların avlarını yerken gözyaşı dökerek sahte bir suçluluk ya da keder gösterisinde bulunduklarını varsayar.
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Ancak yapılan çalışmalar, timsahların duygusal biçimde ağlamak yerine anatomik bir nedenle gözyaşı döktüklerini gösteriyor.
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Araştırma süreci
Timsahlar takımının vahşi yaşamdaki bireyleri son derece çevik ve agresif davranışları nedeniyle üzerinde çalışılması güç canlılardır. Bu nedenle araştırmacılar, aynı takımda yer alan ve benzer baş anatomisine sahip olan eğitimli aligatör ve kayman ailelerinden canlılar üzerinde çalışmalarını gerçekleştirdi.
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Araştırmada kullanılan canlılar, yemeklerini karada yemeye şartlandırılmıştı. Bu da suda beslenme durumunda ortam ve göz sıvılarının karışmasının önüne geçebilmek için önemliydi.
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Gözyaşı üretimi ve köpüklenme
Araştırma sırasında incelenen timsahların çoğunun yemek yerken gözlerinde sulanmanın yanı sıra köpüklenme de gözlemlendi. Ancak bu durum duygusal bir nedenden ya da göze yabancı bir cisim girmesi gibi çevresel bir etkenden kaynaklanmıyordu. Yani bu sürüngenlerin gözyaşı bezleri fazladan sıvı üretmiyordu.
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Bunun yerine, normalde gözden gözyaşı kanallarıyla uzaklaştırılan kullanılmış gözyaşının, beslenirken akciğerlerden gelen havayla kanallardan geri çıkmaya zorlandığı anlaşıldı. Gözlerindeki mevcut gözyaşıyla kanallardan gelenler birleşerek gözyaşı damlalarını oluşturdu. Köpüklenmeye ise gözyaşındaki protein gibi bileşenlerin neden olduğu düşünülüyor.
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Timsah gözyaşlarının özellikleri
Timsah gözyaşı, farklı bir açıdan bilim insanlarının dikkatini çekiyor. İnsanlar gözyaşını göz kürelerine yaymak için dakikada 10-12 kez göz kırparken, bu sürüngenler 2 saate kadar gözlerini kırpmadan durabiliyor. Araştırmacılar, uzun süre tazelenmeden kalabilen timsah gözyaşı tabakasının, sıvıda yüksek oranda çözünen protein, elektrolit ve mukus içeriğinden kaynaklandığını ortaya çıkardı.
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Timsah, gözyaşındaki su buharlaşırken bu maddelerin oluşturduğu kristal desenleri gözü uzun süre sağlıklı bir biçimde koruyabiliyor. Bu durumun daha detaylı anlaşılmasıyla göz kuruluğu rahatsızlığı için yeni tedaviler geliştirilebileceği düşünülüyor.
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Bogorad sendromu
İnsanlarda yüz bölgesinde hatalı bir kas-sinir bağlantısı kurulması, timsah gözyaşlarına benzer bir durumla sonuçlanabiliyor.
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Bogorad sendromu adı verilen bu rahatsızlık, çiğneme sırasında tükürük bezleri yerine gözyaşı bezlerinin harekete geçirilmesiyle fazladan gözyaşı üretilebildiğinden, “timsah gözyaşı sendromu” olarak da biliniyor.
Kaynak: Bilimteknik