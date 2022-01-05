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Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'ın yaptığı, Meghan Tyler tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Mehmet Ergen'in üstlendiği, 'Timsah Ateşi', tiyatro severler tarafından büyük ilgi gördü.

Zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeş ve çocuklarını sevgisizliğe mahkum ederek onlarda derin yaralar açmış zalim bir babanın hikâyesini anlatıyor.

Oyunda rol alan Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Tunçer, duygularını şöyle dile getirdi;

Funda Eryiğit: Böyle bir dönemde seyircinin gösterdiği yoğun ilgi bizleri çok mutlu etti.

Hazar Ergüçlü: Seyircinin pozitif geri dönüşleri motivasyonumu daha da arttırdı. Her bir seyircimize çok teşekkür ediyoruz.

Kubilay Tunçer: Büyük emeklerle hazırlandığımız oyunumuza seyircinin gösterdiği ilgi heyecanımıza heyecan kattı.

The Guardian Gazetesi tarafından 'Feminist Tarantino gibi' benzetmesi yapılan son yılların en sürprizli ve şaşırtıcı oyunlarından biri olan "Timsah Ateşi", 5 - 6 - 19 ve 20 Ocak tarihlerinde Zorlu PSM'de perde açacak.