Timothée Chalamet'in yeni rolü belli oldu

1946'dan 2002'ye kadar 22 büyük masa tenisi şampiyonluğu kazandı ve Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda beş bronz madalya kazandı. 67 yaşında ABD Ulusal Hardbat Şampiyonası'nda yarıştı ve bir raket sporunda açık ulusal yarışmayı kazanan en yaşlı oyuncu oldu.

Reisman, 'Masa tenisinin sihirbazı' olarak biliniyordu.