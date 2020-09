İHA

61 ihracatçı birliği 13 genel sekreterliği ile 95 bini aşan ihracatçı ailesinin çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM),‘Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı’ Prestij Kitabı’nın tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle’nin katıldığı toplantıda 2019 yılının en fazla ihracat yapan 15 firması ödüllendirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan burada yaptığı konuşmada "Pandeminin getirdiği olumsuz ticaret ortamına rağmen, bu yıl da ihracatta kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz. Sadece mevcut ihracat performansımız değil, yakın geleceğe yönelik sinyaller de olumlu seyretmektedir" dedi.

2019 yılında küresel piyasaları etkileyen ticaret savaşları ve pandemi döneminde Türkiye’nin pozitif olarak ayrıştığını vurgulayan Pekcan, “OECD raporuna göre Türkiye en az küçülme gösterecek ekonomiler pozisyonunda yer alıyor. Biz Türkiye olarak her zaman adil, rekabete ve kurallara dayalı bir ticaret sisteminden yana olduk olmaya devam edeceğiz. Tüm iktisadi ve beşeri kaynaklarımızla adil ve kurallar içerisinde bir sistemde başarılı olacağımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Pekcan, “En önemli dış pazarlarımızın ciddi şekilde sıkıntılar yaşadığı bu dönemde Türkiye’nin ilk 8 ayda 102 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmemiz olmamız anlamlıdır. Altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında ihracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ağustos döneminde 83,6 gibi önemli bir seviyeye gelmiştir” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin ihracata yönelik ekonomik hareketliliğin öncü göstergelerinden olan PMI Endeksi’nin 50’nin üzerinde olduğu az sayıdaki ülkelerin arasında yer aldığının altını çizen Pekcan, “2020 Ağustos ayı itibarıyla en yüksek PMI değerine sahip Brezilya, Birleşik Krallık ve Kanada’dan sonra 4’üncü ülke konumundayız. Ayrıca en yüksek ihracat siparişleri endeksine sahip 3’üncü ülke konumundayız” dedi.

“İHRACAT HAYATIMIZDIR, EKMEĞİMİZDİR VE GELECEĞİMİZİN GARANTİSİDİR"

Bakan Pekcan’ın ardından kürsüye gelen Gülle, “2019 yılında hükümetimizin destekleriyle 180,8 milyar dolara taşıyan ihracatçılarımız ülkemize haklı bir gurur yaşattı. Biz bu rekorları kırmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ve inanıyoruz ki ihracat hayatımızdır, ekmeğimizdir ve geleceğimizin garantisidir” diyerek konuşmasına başladı.

Araştırma ışığında oluşturulan Prestij Kitabı’ndan bazı detay bilgiler veren Gülle, 2019 yılında ilk 1000 ihracatçı firmanın, 103 milyar dolar ile toplam ihracatın yüzde 62’sini gerçekleştirdiğini belirterek, “5.8 milyar dolar ihracat gerçekleştiren 144 firmamız 2019 yılında ilk 1000 ihracat listemize dahil oldu. 856 firma listede yerini korudu. Listeye yeni girenler Türkiye’nin sunduğu fırsatları, listede uzun zamandır yerini koruyanlar da Türkiye’nin istikrarını göstermektedir” ifadelerini kullandı.

İhracatın artmasında Ar-Ge’ye harcamalarının önemine değinen Gülle, “Ar-Ge’ye harcanan her bir dolar, ihracatta 2.15 dolarlık bir katkıyla ülkemize geri dönüyor. Bu durum Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi Ar-Ge ve inovasyonun ihracatı ve ihracatta rekabetçiliği artırdığını göstermektedir. Arzumuz, ihracatta ileri teknoloji ürünleri artırmak. İlk 1000 ihracatçı araştırmamıza listedeki firmalarımızın ihracatında yüksek ve orta teknolojili ürünlerin payının Türkiye ortalamasının yüzde 6 üzerinde olduğunu görüyoruz. Her 1 birimlik ihracat artışı karlılıkta 0.7 birimlik bir artış sağlamaktadır. Yani ihracatını artıran hem karlılığını hem de sermayesini artırıyor” dedi.

“KADIN İSTİHDAMI YAPAN FİRMALARIN KÂRLILIKLARI ARTIYOR"

İstihdam verilerini kendileriyle paylaşan 355 firmanın verimlilikleri incelendiğinde; kadın personel istihdam eden firmaların karlılıklarını yüzde 0,63 birim artırdıklarını belirten Gülle, “TİM olarak kadın girişimcilerimizin desteklenmesi, doğru yatırımlara yönlendirilmesi ve kadınlarımız iş hayatının daha güçlü şekilde yer almalarını önemsiyoruz. Bu vizyon ile TİM tarihinde ilk kez Kadın Konseyi kuruldu” şeklinde konuştu.

“BİR DOLARLIK YATIRIMIN 4 DOLARLIK BİR İHRACAT GETİRİSİ ANLAMINA GELİYOR"

Araştırma sonuçlarına göre her bir dolarlık yatırımın 4 dolarlık bir ihracat getirisi anlamına geldiğini ifade eden Gülle, “Firmaların tescil ettiği her patent ihracatta toplam 2.2 milyon dolarlık artış sağlıyor. Tescil ettiğimiz her marka ihracata 4 milyon dolarlık artış sağlıyor. Yatırımlar ihracatı, ihracat da yatırımları destekliyor” diye konuştu.

15 İHRACATÇIYA ÖDÜL VERİLDİ

Toplantıda konuşmaların ardından sondan başlamak üzere 2019 yılında en çok ihracat yapan 15 firma ödüllerini sosyal mesafe ve maske kurallarıyla teslim aldı. BOSCH Sanayi ve Ticaret A.Ş., BSH Ev aletleri, Socar Türkiye, İstanbul Alın Rafinerisi, HABAŞ, Mercedes Benz Türk, Arçelik, Vestel, Tofaş, TGS, Kibar Dış Ticaret, OYAK Renault Otomobil Fabrikaları, TÜPRAŞ, Toyota ve ihracat şampiyonu olarak Ford firmasına ödülleri takdim edildi.