Tiktok, blog yazıları üzerinden yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

"Canlı yayın açmak için kişilerin 16 yaşından büyük olması gerekiyor ancak 23 Kasım'dan itibaren minimum yaş 16'dan, 18'e yükselecek. Küresel kitlemizin genişliğini göz önünde bulundurduğumuzda, topluluğumuzun yaşlarına göre erişebileceği özelliklere kademeli bir yaklaşım uyguluyoruz; genç kullanıcıların doğrudan mesajlaşmaya erişmek ve sanal hediyeler göndermek veya para kazanma özelliklerine erişmek için 18 veya daha büyük olması gerekiyor."