TikTok'ta trend olan o makarna tarifi! Tadına doyamayacaksınız!
Sosyal medyanın popüler platformlarından biri olan TikTok'ta zaman zaman bazı yemek tarifleri viral oluyor. Bu makarna tarifi de o viral olanlardan bir tanesi. İşte popüler olan tagliatelle tarifi...
Giriş: 30.11.2023 - 11:59 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:59
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Yoğun günlerin ardından pratik ve lezzetli bir yemek isteyenler için TikTok’ta bir makarna tarifi gündem oldu. Tek tava kullanılarak yapılabilecek tagliatelle tarifini sizler için derledik.
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TAGLIATELLE MAKARNA TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER
Malzemeler:
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TAGLIATELLE MAKARNA TARİFİ
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Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları