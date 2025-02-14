Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.915,59 %0,01
        DOLAR 36,2197 %0,22
        EURO 37,9202 %0,10
        GRAM ALTIN 3.414,39 %0,46
        FAİZ 39,23 %-0,48
        GÜMÜŞ GRAM 38,51 %2,42
        BITCOIN 96.852,00 %0,37
        GBP/TRY 45,5460 %0,06
        EUR/USD 1,0469 %0,04
        BRENT 75,46 %0,59
        ÇEYREK ALTIN 5.582,64 %0,46
        Haberler Ekonomi Teknoloji Sosyal Medya TikTok, ABD'de Google Play Store ve App Store'a geri döndü - Teknoloji Haberleri

        TikTok, ABD'de Google Play Store ve App Store'a geri döndü

        ABD'de TikTok'un, kısa süreliğine erişim engeli getirildiğinde kaldırıldığı Google Play Store ve App Store'a geri döndüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 06:59 Güncelleme: 14.02.2025 - 06:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        TikTok, ABD'de Google Play Store ve App Store'a geri döndü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Google ve Apple'dan yetkililer, TikTok uygulamasının platformlarından indirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

        AA'nın NBC News'e dayandırdığı habere göre; açıklamada, ülkede 19 Ocak'ta kısa süreliğine getirilen erişim engeli nedeniyle ABD'deki Google Play Store ve App Store'dan kaldırılan TikTok uygulamasının, bu platformlara döndüğü ifade edildi. Buna göre, ABD'de telefonunda TikTok uygulaması olmayanlar, bu platformlardan uygulamayı indirebilecek.

        Erişim engelinin kalkmasıyla telefonunda halihazırda uygulaması olanlar TikTok'u kullanmaya devam edebilmişti. Ancak 19 Ocak'tan bu yana ABD'deki kullanıcılar, Google Play Store ve App Store'dan bu uygulamaları indiremiyordu.

        ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada, TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınmasında sürenin uzatılabileceğini ifade etmişti.

        REKLAM

        ABD'DE TİKTOK TARTIŞMASI

        TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta bu ülkede kullanıma kapatılmış, uygulama, aynı gün tekrar erişime açılmıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki ilk gününde, bu yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatı içeren kararnameyi imzalamıştı.

        Trump, TikTok'un yasaklanmasından yana olmadığını ancak yasağın kaldırılması için yüzde 50'sinin ABD'li bir şirkete devredilmesini istediğini belirterek, "TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz. Buna biz karar vereceğiz. Çin'in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir. Vermezlerse Çin'e tarife koyarız." diye konuşmuştu.

        Öte yandan, Trump yönetiminin popüler sosyal paylaşım uygulamasının kapatılmasını önlemek için kararın sebebi olan veri güvenliği kaygılarına çözüm bulması gerekiyor.

        TikTok'un çatı şirketi ByteDance Çin'e kayıtlı bir firma olduğundan, ülke kanunları gereği elindeki kullanıcı verilerini gerektiğinde devletle paylaşma zorunluluğu bulunuyor.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #TikTok
        #haberler
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ameliyat pazarlığı yapan birime durdurma
        Ameliyat pazarlığı yapan birime durdurma
        Belediyelere terör soruşturması: 10 tutuklama
        Belediyelere terör soruşturması: 10 tutuklama
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
        OpenAI kurucusu: Elon Musk mutlu biri değil
        OpenAI kurucusu: Elon Musk mutlu biri değil
        Fenerbahçe tur kapısını araladı!
        Fenerbahçe tur kapısını araladı!
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Trump: Ukrayna da barış masasında olacak
        Trump: Ukrayna da barış masasında olacak
        PFDK’dan Adana Demirspor kararı!
        PFDK’dan Adana Demirspor kararı!
        USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı
        USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Cep telefonu kavgası
        Cep telefonu kavgası
        Zelenskiy: Putin yakında ölür
        Zelenskiy: Putin yakında ölür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Taciz davası düştü
        Taciz davası düştü
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Habertürk Anasayfa