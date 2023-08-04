BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

MEB BİLSEM mülakat sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Tüm sınıf düzeyleri için genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 taban puan olarak belirlenmiştir.

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