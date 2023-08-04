BİLSEM sonuçları açıklandı! MEB 2023 BİLSEM mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?
BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı. 28 Temmuz'da sona eren BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasının sona erip sonuçların duyurulmasıyla "BİLSEM mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusu araştırması hız kazandı. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. İşte, 2023 BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama MEB ekranı...
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BİLSEM mülakat sonuçları için geri sayım sona erdi. BİLSEM'de eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri yapıldı. Bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler meb.gov.tr üzerinden duyuruldu. İşte, 2023 BİLSEM sonuçları sorgulama ekranına ilişkin bilgiler...
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BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!
MEB BİLSEM mülakat sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Tüm sınıf düzeyleri için genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 taban puan olarak belirlenmiştir.
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BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz 14-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecektir.
Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar 07-11 Ağustos 2023 tarihleri arasında öğrenci velileri tarafından il millî eğitim müdürlüklerine yapılacaktır.
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Depremden etkilenen on ilde, genel zihinsel yetenek alanı bireysel değerlendirme uygulamaları devam ettiğinden söz konusu illerde genel zihinsel yetenek alanına ait sonuçlar 19 Eylül 2023 tarihinde açıklanacaktır.