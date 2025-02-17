Ticari araç satışlarında ithalat rekoru

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2025 yılının ocak ayına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düşüşle 105 bin 397 adede geriledi. Otomobil üretimi ise ise yüzde 1 artış yaşadı ve 67 bin 795 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 108 bin 21 adedi buldu.

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Yılın ilk ayında ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında geriledi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 51, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 3 düşüş yaşandı.

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Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 58 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 60, kamyon grubunda yüzde 23, otobüs-midibüs grubunda yüzde 43 ve traktörde yüzde 42 seviyesinde gerçekleşti.

İHRACATTA SINIRLI ARTIŞ

Yılın ilk ayında otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 4 artarak 78 bin 191 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde otomobil ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 1 oranında geriledi. Traktör ihracatı ise 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 54 azaldı ve 739 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2025’in ocak ayında yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ocak ayında toplam otomotiv ihracatı, 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 2,95 milyar dolar oldu.

Euro bazında ise yüzde 5 büyümeyle 2,7 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 2,8 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 7,4 oranında arttı.

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PAZAR YILA DARALMA İLE BAŞLADI

2025’in ocak ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 70 bin 412 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 13 oranında gerileme yaşadı ve 55 bin 944 adet oldu.

Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 22, ağır ticari araç pazarında yüzde 38, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 19 daralma yaşadı. OTOMOBİLDE İTHALAT DÜŞÜYOR, TİCARİDE ARTIYOR 2025 yılı Ocak ayında otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 67 olarak gerçekleşti. Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 13, ithal otomobil satışları yüzde 10 ve yerli otomobil satışları yüzde 17 oranlarında azaldı. Ocak ayında hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ise ithalatın payı rekor kırdı ve yüzde 75 olarak gerçekleşti. Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 19, ithal hafif ticari araç satışları yüzde 8, yerli hafif ticari araç yüzde 40 oranlarında azaldı.