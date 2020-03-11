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Koronavirüs salgınının Türkiye'ye gelmesiyle özellikle maske eldiven gibi hijyen ürünlerinin fiyatlarıyla ilgili şikayetler artmaya başladı. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı'ndan 'fırsatçılarla' ilgili bir açıklama geldi.

Açıklamada "Özellikle hijyen ürünlerinde fahiş fiyat artışlarıyla karşılaşan tüm vatandaşlarımız; HFA-bildirim uygulamasından şikayetlerini anlık olarak iletebilir" denildi.