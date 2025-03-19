Ticaret Bakanlığı'ndan 8 şirkete dış ticaret statüsü

Ticaret Bakanlığı'nın Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla 8 şirkete daha dış ticaret sermaye şirketi statüsü verildi. Böylece, dış ticaret sermaye şirketi statüsü bulunan şirket sayısı 97'ye çıktı.

REKLAM advertisement1

Buna göre, listeye eklenen şirketler Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ, Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi AŞ, CCC Dış Ticaret AŞ, Durak Fındık Sanayi ve Ticaret AŞ, Eltaş Transformatör Sanayi ve Ticaret AŞ, Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ, Pak İhracat AŞ ve Tosyalı Demir Çelik Sanayi AŞ oldu.