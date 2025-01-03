Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Enflasyondaki katılık zayıfladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aralık 2024 dönemi enflasyon verilerini değerlendirdi.

Bu dönemde yıllık enflasyonun yüzde 44,4 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirten Bolat, "Mayıs 2024'e kıyasla enflasyon, son 7 ayda 31,1 puan düşmüştür. Bakanlık olarak uyguladığımız politikalar ve aldığımız tedbirlerle dış ticaret açığını ve cari işlemler açığını düşürerek makro-finansal istikrarı güçlendiriyor, enflasyonun düşürülmesine katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bolat, iç ticarette de hem vatandaşların fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek, hem de piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ekonomik temellerle açıklanmayacak şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını tüketicinin aleyhine koordineli şekilde hareket ederek bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edilecektir. Bu yıl dezenflasyon sürecini güçlendirmek adına ilgili bakanlıklarımızla işbirliği içinde yapısal politikalara öncelik vereceğiz. TÜFE'deki değişim Aralık 2024'te bir önceki aya göre yüzde 1,03 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon da yüzde 44,4 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Aylık bazda gerçekleşen artış ise son 19 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi."