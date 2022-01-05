Tıbbi cihaz ve ilaç sektörlerinin 8 milyar liralık alacağı ödendi

AA

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, tıbbi cihaz ve ilaç sektörünün ödemesi yapılan alacağının Ağustos 2020-Ağustos 2021 dönemini kapsadığını söyledi.

8 milyar liralık borcun tamamının ödenme aşamasında olduğunu dile getiren Demir, "Aralık ayının son haftasında ödemeler başladı. Bugün, yarın tamamlanacak. Para saymanlıklara gitti. Saymanlıklardan firmaların hesabına aktarılacak. Çoğunluğu da hesaplara geçti zaten" dedi.

Üniversite hastanelerinden 2020 yılına ilişkin alacaklarının da ödendiğini, Haziran 2021'e kadar olan kısmının da ödenmesine devam edildiğini belirten Demir, yapılan ödemelerle tıbbi cihaz alanında kamuda alacakların 90 güne, üniversite hastanelerinde ise 180 güne düşürüldüğünü bildirdi.

"VENTİLATÖR CİHAZI GİBİ KAYNAK OLDU"

Sektörün alacağının ödenmesine ilişkin süreç konusunda da bilgi veren Demir, Sağlık Bakanlığı hastaneleri için borcun 15 aya, üniversite hastaneleri için de 16-20 aya kadar ulaştığını ifade etti.

Demir, bu sorunu uzun zamandır dile getirdiklerine dikkati çekerek şunları kaydetti: "Bugüne kadar o güçlü irade olmamıştı. En son 21 Aralık'ta Sağlık Bakanı'mızı ziyaret ettik. Bakan'ımız hem Hazine ve Maliye Bakanı hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan ile görüşerek bu alacakların 90 güne kadar olan kısmının bir an önce ödenmesi gerektiğini söyledi. Onlar da bunu kabul ettiler, desteklediler ve gerçekten de yaptılar. Bu çok önemli bir konu. Çünkü yıl biterken Sağlık Bakanlığının 2021 bütçesine ek yapıldı. Bu yasalaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı süreci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığındaki süreçler, saymanlıklara gitmesi, firmaların hesabına gitmesi izledi. Hepsinin 8-9 günlük süreçte tamamlanmış olması çok ciddi bir gayret. Hem 3 bakanımızın hem de bürokratlarımızın büyük gayretiyle bu oldu. Bunun olması çok kıymetliydi. Çünkü sektörün ayakta duracak hali kalmamıştı, artık varlığını sürdürüp sürdürememe noktasındaydı. Can suyunun ötesinde ventilatör cihazı gibi bizlere kaynak oldu."

"VADE SÜRESİ HEDEFİ HEDEFİ GERÇEKLEŞİRSE SAĞLIK SİSTEMİ AÇISINDAN ÇOK KIYMETLİ OLUR"

Sağlık Bakanlığının, borcun vadesini 90 güne düşürme hedefi olduğunu bildiren Demir, "90 günden şunu anlamalıyız, mesela şu an ocak ayındayız, Eylül 2021'e kadarki borcun ödenmiş olması gerekiyor. Bundan sonraki satın almalarının borcunun da 90 günde ödeneceği anlamına geliyor. Bundan sonra tedarik zincirinin sağlıklı sürdürülebilmesi için 90 gün vadede ödenerek devam etmesi önemli. Burada kastedilen, satılan malın parasının ödenmesi için belirlenen vade. 90 günde ödenmezse güven sarsılmasına sebep olur ve tedariki olumsuz yönde etkiler" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaşanan süreçte güçlü bir irade ortaya koyduğunu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de buna destek verdiğini vurgulayan Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle de sürecin tamamlandığını dile getirdi.

Ödemenin, finansa erişimin zorlaştığı bir dönemde firmalar açısından önemini vurgulayan Demir, belirsiz vadeyle malzeme satmanın sektörü çok yorduğunu belirtti.

Demir, "Özellikle yaşadığımız pandemi döneminde her türlü fedakarlığı yaparak ülkemizde tedarikte sıkıntı yaşatmayan, hatta yaptığı ihracatla önemli döviz girdisi sağlayan sektörümüzün sürdürülebilir ve öngörülebilir bir çalışma ortamına ulaştırılması gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.