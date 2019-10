Amerikan Boeing firmasının 737 Max uçaklarına getirilen uçuş yasağı THY’ye hedeflerini revize ettirirken Türk Hava Yolları ( THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Boeing kararını bekliyoruz. B ve C planlarımız var. Filomuzda böyle bir açık yaşamak istemeyiz. Yüzde 7 yerine yüzde 4 büyüceğiz, 80 milyon yerine 76 milyon taşıyacağız 4 milyon yolcu kaybettik. Temennimiz artık Boeing’in bu meseleyi bir an önce çözmesi. Belirsizliği gidermesi” dedi.

Mart ayında, Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max’ın düşerek 157 kişinin ölmesi üzerine bu modelin uçuşları durulmuştu. Etiyopya uçağının düşmesinden 5 ay önce de Lion Hava yollarının Boeing 737 Max uçağı düşmüş ve 189 kişi hayatını kaybetmişti. Dünya genelinde 150 ülkede müşterisi bulunan halen uçuş güvenlik kuruluşlarının onayını bekliyor. 737 Max’tan THY filosunda 24 adet uçak bulunuyor.

İlker Aycı, İstanbul’da basın mensuplarıyla bir araya gelerek son dönemdeki gelişmelere dönük soruları yanıtladı.

600 MİLYON DOLAR AZALDI

Aycı, Boeing firmasının 737 Max uçaklarına getirilen uçuş yasağının THY’nin gelirlerinde önemli oranda gerilemeye neden olduğunu ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü: “THY’nin 24 adet Max uçağı bulunuyor. Boeing firması da bir kriz yaşıyor. Hatta şirket başkanı görevden alındı. 24 uçağımın her gün yerde olması beni mutsuz ediyor. Zira seneye filoya katılacak uçaklar da var. O da başka bir problem. Bu uçakları uçması için aldık. Boeing ile müzakerelerimiz sürüyor.

Sözleşmelerden kaynaklı haklarımız için görüşüyoruz. Bizler kadar onlar da bu konudan rahatsız. Boeing’in önemli bir iş ortağımız olarak yoluna devam etmesini isteriz. Onaylar verilmeden bu uçaklar uçamaz biz de tüm dünya gibi Boeing kararını bekliyoruz. Yine de B ve C planlarımız var. Filomuzda böyle bir açık yaşamak istemeyiz. Thomas Cook’un yerdeki uçakları dahil yeni alternatifleri de değerlendiriyoruz. Temennimiz artık Boeing’in bu meseleyi bir an önce çözmesi. Bu uçakların her gün bize zarar yazması ve belirsizlik kötü bir durum. Bu işten sadece maddi kayıp yaşamıyoruz, moralimizi de bozuyor. 24 uçağı her gün yerde görmek gerçekten üzücü bir durum. Yüzde 7 yerine yüzde 4 büyüceğiz, 80 milyon yerine 76 milyon taşıyacağız 4 milyon yolcu kaybettik. Geliri 14’den 13,4’e çektik 600 milyon dolar gelir kaybı var.”

TAVAN FİYAT DÜŞÜK KALABİLİR

İç hatlardaki fiyat tartışmalarına da değinen Aycı, “Şu anki tavan fiyat tek yönde iç hat için 450 lira. Giderlerimizin önemli bir bölümü dövizle olduğu için bu rakam 2020’de düşük kalabilir. Bu sektörün karlılığı tek haneli, TL kazanıp yakıt, uçak ve havalimanı giderlerini dövizle ödeyince bu karlılık da fazla yönetilebilir olmuyor” dedi.

Özel havayollarının iç hatlarda bazı noktalara uçuşları kaldırması sonrasında talebe bağlı olarak bunun THY’de fiyatları artırdığına yönelik iddiaları da cevaplayan Aycı şu açıklamayı yaptı:

“Rakiplerimiz iç hat uçuş gelirleri az diye dış hatlara yöneldi, THY hiç bir zaman karlı hatlara uçalım diyen bir şirket değildir, uçaklarımızı iç hatlardan kesmedik. 737 Max krizi yaşamayan şirketlerin iç hatlardan neden uçaklarını çektiklerini açıklamasını bekliyorum, umarım regülatör kurumlar bu konuda düzenleme yapar. X Y Z şirketlerinin iç hatlardan neden uçaklarını çektiğini Meclis’in bile sorgulaması lazım Max’i olmayan şirketlerin iç hatlarda bazı illere uçmamasına karşın sessiz kalamayız. Benim de bunu dile getirmem lazım. Anadolu’daki vatandaşlarımızın sorunlarını gidermesi açısından bu çok önemli bir durum.”

3. PİST NİSAN’A YETİŞİRSE…

Yeni havalimanında zamanında kalkış oranlarında önemli iyileşmeler kaydettiklerini ifade eden Aycı “Biz bu oranı uçağın pistten havalanma anını baz alarak yapıyoruz. Kimi havayolları kapıyı kapatmayı baz alıyor. Yeni havalimanında zamanında kalkış (on time) oranımızı kısa sürede yüzde 85’in üzerine taşıdık. Taşındıktan 2 ay sonra bayram operasyonu yaptık. Yaklaşık 2,5 milyon kişiyi başarıyla taşıdık. Operasyonel anlamda zor bir yılı geride bırakıyoruz. Yeni pistin açılmasıyla özellikle iç hat uçuşlarındaki taksi süreleri (uçak içinde bekleme) önemli oranda azalacak. Yeni havalimanında 28-29 dakika olan taksi sürelerini şu an 18-19 dakikalara indirdik. Yeni doğu pisti eklenince makul seviyelere 14-15 dakikaya kadar ineceğiz. Bu konuyu işletmeci firmayla görüşüyoruz. Haziran gibi yeni pistin tamamlanması planlanıyor ama işler yolunda giderse bu öne de çekilebilir. Nisan-mayıs gibi hazır olursa büyük kazancımız olur. Taşınmanın THY’ye lojistik maliyeti 20 milyon lira civarında. Ancak birim maliyetlerin yeni havalimanında arttığı da ortada. Çünkü çok büyük ve ferah bir havaalanımız var. Yabancı konuklarımız da bunu memnuniyetle karşılıyor. Bu transit uçuşlarımıza da pozitif etki etti. Dış hatta üçüncü çeyrekte transfer yolcu sayısını yüzde 7 arttırdık. Bu bize yabancı yolcularımızın da yeni havalimanını sevdiğini gösteriyor. Bir çok rakibimizden bu pazar payını kaptık” dedi.

KATAR’A SATIŞ İDDİASI KOMİK

Gündemde merak edilen konulara yönelik soruları da yanıtlayan Aycı, THY’nin İstanbul Boğazı’ndaki binası ile ilgili satış planladıklarını belirtirken “Yabancılarla görüşüyoruz. Bu duran varlıkları nakite çevirmek istiyoruz. Genel müdürlük binası için ise acelemiz yok. Önceliğimiz sağlıklı maliyet yapısı oluşturmak” dedi.

Kamuoyunda sıkça konuşulan “THY, Katarlılara satılacak” iddialarına ilişkin de Aycı kesin bir dille bunu yalanlayarak şöyle yanıt verdi: “Böyle bir şey imkansız. Real Madrid’in Barcelona’ya satılması gibi absürt bir iddia. Bunun tartışılmasını bile komik buluyorum.”