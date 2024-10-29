Türk Hava Yolları (THY) avantajlı fiyatlarla seyahat imkanı sunmaya devam ediyor. Şirket, son olarak 29 Ekim’e özel bir kampanya hayata geçirdi. Buna göre THY, yurt içi 849 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek. Cumhuriyet Bayramı’na özel kampanya kapsamında 29-30 Ekim tarihleri arasında alınan ucuz uçak bileti 14 Şubat-26 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Peki, Türk Hava Yolları THY ucuz bilet kampanyası bilet fiyatları ne kadar, hangi şehirlere bilet var? İşte 2024 THY indirimli bilet kampanyası detayları...