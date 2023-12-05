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        Haberler Gündem THY Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman? THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı?

        THY Emlak Konut Arnavutköy kura tarihleri: THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı?

        THY Emlak Konut Arnavutköy 1+1, 2+1, 3+1 daireler için başvurular 2 Haziran itibarıyla sona erdi. Belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlayan adaylar, THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekiminin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Konutlarda yüzde 20 peşinat ile 120 ay vade, 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlendirme imkanıyla satışa sunulması bekleniyor. Peki, "THY Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman? THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı?" İşte 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 23:40 Güncelleme: 05.12.2023 - 23:40
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        • 1

          THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kura sonuçlarının açıklanması ile THY Emlak Konut Arnavutköy projesi hak sahipleri isim listesi açıklanacak. Peki, "THY Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman? THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı?" İşte THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekim tarihleri...

        • 2

          THY EMLAK KONUT ANAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Başvuruların 2 Haziran'da sona ermesinin ardından kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

        • 3

          THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?

          THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.

        • 4

          THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI

          Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

        • 5

          İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.

        • 6

          Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

          Kuradan ev sahibi olanlar 5 sene boyunca satış işlemi yapamayacaklardır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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