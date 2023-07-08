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THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2 Haziran'da tamamalanan başvuru işlemlerinin ardından proje kapsamında ev almaya hak sahibi olma hayali kuran vatandaşların gözü "THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. işte 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları sorgulama ekranına ilişkin merak edilen detaylar...

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THY EMLAK KONUT ANAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Başvuruların sona ermesinin ardından kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

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THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.