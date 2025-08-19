Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.962,02 %0,30
        DOLAR 40,8902 %0,03
        EURO 47,6567 %-0,08
        GRAM ALTIN 4.367,89 %-0,29
        FAİZ 39,96 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 49,09 %-1,84
        BITCOIN 113.431,00 %-2,61
        GBP/TRY 55,1983 %-0,07
        EUR/USD 1,1646 %-0,13
        BRENT 65,96 %-0,96
        ÇEYREK ALTIN 7.141,51 %-0,29
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY duyurdu: Air Europa teklifimizi kabul etti - İş-Yaşam Haberleri

        THY duyurdu: Air Europa teklifimizi kabul etti

        Türk Hava Yolları (THY), yatırım için verdiği bağlayıcı teklifin Air Europa tarafından kabul edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 23:38 Güncelleme: 19.08.2025 - 23:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        THY duyurdu: Air Europa teklifimizi kabul etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız tarafından iletilen bağlayıcı teklifin Air Europa tarafından kabul edildiği bildirilmiş olup, işlem dokümantasyonunun hazırlanması ve kapanış sürecine ilişkin resmi prosedürlerin başlatılması aşamasına geçilmiştir." ifadeleri yer aldı.

        Açıklamada, şirketin, küresel havacılık sektöründeki stratejik konumunu pekiştirmekle beraber Latin Amerika bölgesinde yeni turizm pazarlarının açılması, İspanya ile Türkiye arasındaki yolcu ve kargo uçuş ağını geliştirerek Türkiye'ye gelen turist sayısını ve ekonomik katkıyı artırmak amacıyla Air Europa bünyesindeki azınlık payların devralınmasına yönelik bağlayıcı teklifi sunduğu hatırlatıldı.

        İşlemin büyük çoğunluğunun sermaye artışı şeklinde olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "(İşlem) 300 milyon avroluk bir yatırımı içermekte olup, edinilecek azınlık pay oranı kapanış aşamasında gerçekleştirilecek teknik ve finansal düzeltmeler neticesinde kesinlik kazanacaktır. İlgili düzenleyici kurumlar nezdinde gerekli izin ve onayların alınmasına bağlı olarak yürütülecek sürecin yaklaşık 6 ila 12 ay içerisinde tamamlanması öngörülmektedir."

        Açıklamada, yatırımcılar için Air Europa'yı tanıtıcı kısa bir sunum yer alırken, konuyla ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek yeni bir gelişme olması durumunda gerekli bilgilendirmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Trump Orban ile görüştü"
        "Trump Orban ile görüştü"
        "Rusya'nın çıkarlarına saygı duyulmadan olmaz"
        "Rusya'nın çıkarlarına saygı duyulmadan olmaz"
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        AB: Güvenlik garantisi NATO'nun 5. maddesine benzemeli
        AB: Güvenlik garantisi NATO'nun 5. maddesine benzemeli
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Türkiye'ye serin nefes
        Türkiye'ye serin nefes
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği müjdesi!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği müjdesi!
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...
        19 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        19 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        "Nice'i tercih ederdim"
        "Nice'i tercih ederdim"
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Spotify masaya oturdu
        Spotify masaya oturdu
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        Habertürk Anasayfa