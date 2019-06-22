22 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Hava Yolları ( THY) ve LOT Hava Yolları kod paylaşımı ağını genişletti.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, milli hava yolu şirketi, Polonya'nın en büyük hava yolu şirketi ve bayrak taşıyıcısı LOT Hava Yolları ile karşılıklı yeni hatların eklenmesi suretiyle aralarındaki mevcut kod paylaşım anlaşmasının genişletildiğini duyurdu.
Anlaşma ile THY ve LOT, mevcut İstanbul-Varşova v.v. hattına ilaveten bazı uçuşlarda karşılıklı olarak bir diğerinin seferine kendi uçuş kodunu koyabilecek.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi; dünyadaki en çok ülkeye uçan hava yolu olarak LOT ile mevcut bulunan kod paylaşımı anlaşmasına yeni destinasyonlar eklemekten memnuniyet duyduklarını, karşılıklı olarak LOT ile uzun süredir faydalı ve yakın bir iş birliği içerisinde olduklarını belirtti.
Ekşi, bu gelişmenin iyi olan ilişkileri daha da geliştireceğine ve bir üst seviyeye taşıyacağına inandıklarına dikkati çekerek, "Anlaşmanın hayata geçirilmesi sonrası düzenlenecek ortak uçuşlarla yolcularımız, Polonya, Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’da daha fazla uçuş alternatifinden faydalanabilecek ve uçuş konforlarını önemli ölçüde artırabilecekler. Bu vesileyle, Milczarski'ye, ekibine ve kıymetli çalışma arkadaşlarıma bu anlaşmanın hayata geçirilmesi yönünde sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Şüphesiz bu anlaşma, ülkelerimizin ticari ve turizm bağlarını daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.
LOT Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Rafal Milczarski ise THY ile genişletilmiş kod paylaşımı anlaşmasının imzalanmasından çok memnun olduklarını, bununla birlikte anlaşmanın karşılıklı iş birliğini daha da güçlendireceğine inandıklarını bildirdi.
Milczarski, Orta ve Doğu Avrupa'nın en dinamik gelişim gösteren taşıyıcılarından biri olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
- İstanbul'u Varşova'nın ötesine bağlayacak
Ortak uçuşlar, Türkiye'nin en büyük şehri ve aynı zamanda dünyanın önemli uçuş merkezlerinden biri olan İstanbul'u, Varşova ve ötesine bağlayarak, yolculara hızlı ve kolay bağlantılar sağlamakla birlikte İstanbul üzerinden yurt içi ve dışı noktalara da ulaşma imkanı sunacak. Her iki taşıyıcının tarife yapısına ve anlaşmaya uygun biçimde, tüm yolcuların kendi bağlantı noktalarında kesintisiz biçimde faydalanmalarını sağlayacak.
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