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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY'den 'aksaklık' açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        THY'den açıklama: Biletleme ve rezervasyonlarda aksamalar yaşanıyor

        TÜRK Hava Yolları'nın (THY), network alt yapısında yaşanan sorun nedeniyle bugün 19.00-22.00 arasında İstanbul kalkışlı tüm uçuşlar iptal edildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.11.2023 - 17:38 Güncelleme: 01.11.2023 - 18:33
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        THY'den 'aksaklık' açıklaması
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        Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dk sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz" dedi.

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